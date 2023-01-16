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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 17:25
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Папа римский назвал путём в никуда поставки ВСУ танков

Папа римский Франциск призвал Зеленского говорить о требованиях за столом переговоров

Папа римский Франциск назвал нецелесообразными поставки западными странами тяжёлой бронетехники Киеву. Также понтифик считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен чаще прислушиваться "к голосу прагматизма" и говорить о своих требованиях за столом переговоров.

"В ответ на заявления о поставках Украине вооружения, танков папа говорит, что это путь в никуда и всем нужно садиться за стол переговоров и договариваться", — рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после разговора с его святейшеством.

Франциск уверен, что Ватикан может быть переговорной площадкой для всех и дверь Ватикана открыта. Понтифик заявил, что сам готов "к любым пожеланиям, к любой роли, чтобы усадить всех за стол переговоров" и найти решение.

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Ранее обозреватель Лайфа отметил, что созванное Западом заседание Совбеза ООН по Украине обозначило утрату участниками международной площадки реальности и желания урегулировать кризис.

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ТАСС / AP / Andrew Medichini

Ирина Фальке
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