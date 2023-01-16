Папа римский назвал путём в никуда поставки ВСУ танков
Папа римский Франциск считает, что поставки Западом танков Украине — это путь в никуда
Папа римский Франциск назвал нецелесообразными поставки западными странами тяжёлой бронетехники Киеву. Также понтифик считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен чаще прислушиваться "к голосу прагматизма" и говорить о своих требованиях за столом переговоров.
"В ответ на заявления о поставках Украине вооружения, танков папа говорит, что это путь в никуда и всем нужно садиться за стол переговоров и договариваться", — рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после разговора с его святейшеством.
Франциск уверен, что Ватикан может быть переговорной площадкой для всех и дверь Ватикана открыта. Понтифик заявил, что сам готов "к любым пожеланиям, к любой роли, чтобы усадить всех за стол переговоров" и найти решение.
Ранее обозреватель Лайфа отметил, что созванное Западом заседание Совбеза ООН по Украине обозначило утрату участниками международной площадки реальности и желания урегулировать кризис.
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ТАСС / AP / Andrew Medichini