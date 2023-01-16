На видео сняли многокилометровую пробку из-за севшего в Босфоре на мель украинского судна
Из-за севшего в Босфоре на мель украинского сухогруза скопилась многокилометровая пробка
У пролива Босфор в Турции растянулась многокилометровая пробка из судов, которые ждут разрешения на проход по направлению с юга на север. Движение после инцидента с украинским сухогрузом уже возобновили, однако пока в одну сторону — с севера на юг.
По данным РИА "Новости", в очереди находится более 75 судов, среди которых как минимум 35 танкеров, а её длина — не менее 45 километров. С азиатской стороны, судя по открытым данным, прохода ожидают ещё 40 судов.
Напомним, вчера в проливе Босфор сел на мель 142-метровый сухогруз МКК-1, прибывший с Украины. Операция по его вызволению длилась четыре часа, а пролив был закрыт на 10 часов.
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