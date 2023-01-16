На видео сняли многокилометровую пробку из-за севшего в Босфоре на мель украинского судна

У пролива Босфор в Турции растянулась многокилометровая пробка из судов, которые ждут разрешения на проход по направлению с юга на север. Движение после инцидента с украинским сухогрузом уже возобновили, однако пока в одну сторону — с севера на юг.

По данным РИА "Новости", в очереди находится более 75 судов, среди которых как минимум 35 танкеров, а её длина — не менее 45 километров. С азиатской стороны, судя по открытым данным, прохода ожидают ещё 40 судов.