Суд закончил изучение доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала
Люберецкий суд Подмосковья завершил изучение доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в заказных убийствах. Об этом сообщили РИА "Новости" в судебной инстанции.
"Допросы подсудимых закончились, и судья объявила начало стадии прений. Объявлен перерыв до 23 января", — рассказал собеседник агентства.
Сейчас прокурор не станет озвучивать требуемое для подсудимого наказание, потому что дело рассматривается с участием присяжных. После того как будут проанализированы все доказательства и выслушаны участники процесса, присяжные смогут вынести вердикт.
Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020, ему вменяется организация убийств хабаровских предпринимателей. Вину он не признал. В февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ноябре того же года экс-чиновник также был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались и его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Сам Фургал проходит по делу как организатор преступной группы.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев