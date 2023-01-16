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16 января, 17:14

Суд закончил изучение доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

Люберецкий суд Подмосковья завершил изучение доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в заказных убийствах. Об этом сообщили РИА "Новости" в судебной инстанции.

"Допросы подсудимых закончились, и судья объявила начало стадии прений. Объявлен перерыв до 23 января", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас прокурор не станет озвучивать требуемое для подсудимого наказание, потому что дело рассматривается с участием присяжных. После того как будут проанализированы все доказательства и выслушаны участники процесса, присяжные смогут вынести вердикт.

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Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020, ему вменяется организация убийств хабаровских предпринимателей. Вину он не признал. В февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ноябре того же года экс-чиновник также был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались и его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Сам Фургал проходит по делу как организатор преступной группы.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Миссуми

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