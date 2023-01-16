Суд закончил изучение доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

Люберецкий суд Подмосковья завершил изучение доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в заказных убийствах. Об этом сообщили РИА "Новости" в судебной инстанции.

Сейчас прокурор не станет озвучивать требуемое для подсудимого наказание, потому что дело рассматривается с участием присяжных. После того как будут проанализированы все доказательства и выслушаны участники процесса, присяжные смогут вынести вердикт.