В Москве 13-летний школьник пострадал от взрыва найденной на улице петарды
В Москве 13-летний подросток пострадал во время запуска фейерверка, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в столичной прокуратуре, мальчик нашёл пиротехническое изделие на улице.
Найденная на улице петарда взорвалась и травмировала подростка в Москве. Видео © Прокуратура Москвы
Несчастный случай произошёл во дворе жилого дома на Щёлковском шоссе. Школьники собрались в круг, чтобы запустить петарду из сугроба, но изделие внезапно "выстрелило" в одного из приятелей. Подросток был госпитализирован.
"Ребёнок находился со сверстниками без сопровождения взрослых. <...> Прокуратура ВАО контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", — сообщили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что на севере Москвы мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду. Следственный комитет организовал доследственную проверку.