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16 января, 17:36

В Москве 13-летний школьник пострадал от взрыва найденной на улице петарды

В Москве 13-летний подросток пострадал во время запуска фейерверка, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в столичной прокуратуре, мальчик нашёл пиротехническое изделие на улице.

Найденная на улице петарда взорвалась и травмировала подростка в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

Несчастный случай произошёл во дворе жилого дома на Щёлковском шоссе. Школьники собрались в круг, чтобы запустить петарду из сугроба, но изделие внезапно "выстрелило" в одного из приятелей. Подросток был госпитализирован.

"Ребёнок находился со сверстниками без сопровождения взрослых. <...> Прокуратура ВАО контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", — сообщили в ведомстве.

В Архангельской области мальчику переломало пальцы взорвавшейся петардой

В Архангельской области мальчику переломало пальцы взорвавшейся петардой

Ранее Лайф писал, что на севере Москвы мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Ирина Фальке

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