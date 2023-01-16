Задержанный в Италии сын губернатора Усса попросил об экстрадиции в Россию

Задержанный в Италии по запросу США российский предприниматель, сын красноярского губернатора Артём Усс выступил в суде в Милане с просьбой об экстрадиции на родину. Об этом сообщает агентство ANSA.

Выслать Усса требуют сразу две страны — Россия и США. В Америке ему вменяется уклонение от санкций и отмывание денег, за что может грозить до 30 лет заключения. На родине против сына красноярского губернатора заведено дело о мошенничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на близких к процессу источников, миланский суд пока отложил решение о стране экстрадиции Усса. Причина — адвокаты россиянина запросили у американской стороны дополнительную информацию о том, где будет содержаться, в каких условиях и по каким статьям судиться их подзащитный в случае выдачи США. Также защита разделяет мнение, что сына губернатора Красноярского края Александра Усса впоследствии Вашингтон может использовать в качестве человека для обмена арестованными с РФ.