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Опубликовано 16 января 2023, 18:16

Министр обороны Британии пообещал ВСУ сотни единиц бронетехники, включая БТР Bulldog

БТР Bulldog. Обложка © Flickr / Simon Q

БТР Bulldog. Обложка © Flickr / Simon Q

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о планах Лондона поставить Украине сотни единиц бронетехники, включая бронетранспортёры Bulldog ("Бульдог"), а также беспилотники и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

"Ещё сотни единиц бронированной техники будут отправлены, включая Bulldog", — сказал глава Минобороны в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

Уоллес уточнил, что военная помощь будет включать и "десятки беспилотных летательных аппаратов" для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak. Транш вооружения станет самым масштабным. Помимо анонсированных в конце прошлой недели поставок 14 танков Challenger 2 Лондон направит ВСУ самоходные гаубицы AS-90, около 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты средней дальности AIM-120 для американских ЗРК NASAMS, средства разминирования и наведения мостов. Уоллес добавил, что Британия также выделит финансирование на ремонт повреждённой украинской бронетехники.

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А накануне Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache. В военном ведомстве заявили, что статья Mirror "неверна", после чего информация о поставках Лондона исчезла с сайта издания.

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Андрей Бражников
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