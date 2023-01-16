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16 января, 17:57

Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко. Соответствующий документ опубликован пресс-службой руководителя российского региона.

"Указом врио главы ДНР <…> Сироватко Юрий Николаевич освобождён от занимаемой должности министра юстиции ДНР", — сказано в телеграм-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы республики.

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Ранее Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с упразднением органа.

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ТАСС / Николай Тришин

Андрей Бражников

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