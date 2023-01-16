Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко. Соответствующий документ опубликован пресс-службой руководителя российского региона.
"Указом врио главы ДНР <…> Сироватко Юрий Николаевич освобождён от занимаемой должности министра юстиции ДНР", — сказано в телеграм-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы республики.
Ранее Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с упразднением органа.
Обложка ©
ТАСС / Николай Тришин