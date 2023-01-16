В Израиле тысячи студентов вышли на митинг против судебной реформы

В Израиле тысячи студентов вышли на акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы. Демонстрации прошли в разных городах страны, сообщает газета Times of Israel.

В Израиле студенты митингуют против судебной реформы. Видео © Twitter / RamEliBrandts

"Тысячи студентов на территории более чем дюжины университетов и колледжей по всей стране провели одночасовую скоординированную "забастовку" в понедельник днём против планов правительства перестроить судебную систему", — уточняет газета.

Акции прошли в Еврейском университете в Иерусалиме, Тель-Авивском университете, Университете Хайфы и ряде других учебных заведений Израиля. Организаторы протестов намерены продолжать демонстрации. По некоторым данным, четыре студента Еврейского университета были задержаны после того, как заблокировали дорогу и отказались подчиняться указаниям правоохранительных органов. Одновременно некоторые студенты в ряде заведений провели альтернативные акции в поддержку планов правительства страны.