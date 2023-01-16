В Давосе открылся Всемирный экономический форум

В Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. Церемония началась с вручения наград "Кристалл" культурным деятелям, трансляция велась на официальном сайте ВЭФ.

Основатель форума Клаус Шваб выступил с приветственной речью и заявил о значимости мероприятия как площадки для встречи заинтересованных сторон. Он выразил надежду на то, что участникам ВЭФ удастся найти пути решения нынешних кризисов.

"Мы сталкиваемся одновременно со многими кризисами. Что нужно для того, чтобы овладеть будущим? Я думаю, что необходимо иметь платформу, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества: правительства, бизнес, гражданское общество, молодое поколение", — отметил Шваб.

Тема ВЭФ-2023 сформулирована так: "Сотрудничество во фрагментированном мире". В Давосе в этом году соберутся руководители десятков стран, но G7 представит только один лидер — канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются на мероприятии и главы международных организаций. В первый деловой день, 17 января, назначены выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Испании Педро Санчеса, сессия с участием президентов Польши и Литвы.