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16 января, 19:02

Стилисты выбрали трендовый цвет волос 2023 года

Британские стилисты назвали медный и красный самыми модными в 2023 году оттенками волос

Парикмахер Адам Рид и телевизионный стилист Лиза Фарролл рассказали, какой цвет волос стоит выбирать модницам в этом году, чтобы оставаться в тренде. Мнение экспертов публикует британское издание Express.

По словам стилистов, самыми актуальными в 2023 году будут оттенки красного и меди. Но при окрашивании в подобные цвета важно обращать внимание на тон кожи.

"Я рад видеть, что люди приходят в салон и просят покрасить их волосы в холодные медные или ярко-красные цвета", — сказал Рид.

Его коллега Фарролл добавила, что медная палитра была популярна на протяжении всего 2022 года и до сих пор не утратила свою актуальность. Она убеждена, что в этом году в салонах вырастет спрос на окрашивания в жжёную медь, жжёный апельсин и более глубокий красный.

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Обложка ©

Freepik / lookstudio

Ирина Фальке
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