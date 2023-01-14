Стилист Влад Лисовец раскрыл, какие причёски в 2023-м модные, а какие — антитренд

Во-первых, вылизанные волосы — это не так уж и модно, с ходу заявил Лайфу Влад Лисовец. Во-вторых, в моде чёлки: короткие, длинные, шторкой, густые, в стиле 90-х. В тренде чуть-чуть могут быть разорванные концы, неопрятная голова. Сейчас мы больше в 80-х–90-х и нулевых, подчеркнул стилист. Важно: обязательно голова должна "иметь жизнь".

Она не должна быть супервылизанной, если это не вечернее мероприятие. Если вечернее мероприятие, в любом случае в укладке волосы должны иметь жизнь. Они не должны выглядеть как суперпарик. Это волна может быть, это может быть любая укладка, но это должно быть не совсем идеально вылизано Влад Лисовец Стилист

В-третьих, в тренде стрижка-лесенка из 80-х. Носить такую Лисовец рекомендует только тем женщинам, которые одеваются действительно стильно и модно. В противном случае есть шанс превратиться в продавщицу той эпохи.

Поэтому те стрижки, что делают женщину немного свежей, молодой, не такой вылизанной, в моде. Потому что любая укладка придаёт возраст. Вид получается холёный, конечно, ухоженный, но и сразу прибавляет пять лет Влад Лисовец Стилист

В 2023-м в моде моложавость, и если уж и делать укладку, то супернадуманную, экстравагантную, чтобы подходила под платье, под наряд. А так волосы должны быть в движении, без лака, средств не должно быть видно. Соответственно, если хотите быть в тренде, стригите волосы под среднюю длину.

Чёлочка всегда дурнит, но при этом и молодит, делает вас не суперсолидным, жёстким, а, наоборот, придаёт такую детскость Влад Лисовец Стилист