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14 января, 09:00

Стилист Влад Лисовец раскрыл, какие причёски в 2023-м модные, а какие — антитренд

Лайф узнал у стилиста Влада Лисовца, какие стрижки и укладки в 2023-м в моде и как омолодиться, поменяв только причёску.

<p>Стилист Влад Лисовец рассказал Лайфу о трендах на стрижки и укладки в 2023 году. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hoskelsa</p>

Стилист Влад Лисовец рассказал Лайфу о трендах на стрижки и укладки в 2023 году. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hoskelsa

Во-первых, вылизанные волосы — это не так уж и модно, с ходу заявил Лайфу Влад Лисовец. Во-вторых, в моде чёлки: короткие, длинные, шторкой, густые, в стиле 90-х. В тренде чуть-чуть могут быть разорванные концы, неопрятная голова. Сейчас мы больше в 80-х–90-х и нулевых, подчеркнул стилист. Важно: обязательно голова должна "иметь жизнь".

Она не должна быть супервылизанной, если это не вечернее мероприятие. Если вечернее мероприятие, в любом случае в укладке волосы должны иметь жизнь. Они не должны выглядеть как суперпарик. Это волна может быть, это может быть любая укладка, но это должно быть не совсем идеально вылизано

Влад Лисовец

Стилист

<p>Она не должна быть супервылизанной, если это не вечернее мероприятие. Если вечернее мероприятие, в любом случае в укладке волосы должны иметь жизнь. Они не должны выглядеть как суперпарик. Это волна может быть, это может быть любая укладка, но это должно быть не совсем идеально вылизано</p>
<p>Она не должна быть супервылизанной, если это не вечернее мероприятие. Если вечернее мероприятие, в любом случае в укладке волосы должны иметь жизнь. Они не должны выглядеть как суперпарик. Это волна может быть, это может быть любая укладка, но это должно быть не совсем идеально вылизано</p>

В-третьих, в тренде стрижка-лесенка из 80-х. Носить такую Лисовец рекомендует только тем женщинам, которые одеваются действительно стильно и модно. В противном случае есть шанс превратиться в продавщицу той эпохи.

Поэтому те стрижки, что делают женщину немного свежей, молодой, не такой вылизанной, в моде. Потому что любая укладка придаёт возраст. Вид получается холёный, конечно, ухоженный, но и сразу прибавляет пять лет

Влад Лисовец

Стилист

<p>Поэтому те стрижки, что делают женщину немного свежей, молодой, не такой вылизанной, в моде. Потому что любая укладка придаёт возраст. Вид получается холёный, конечно, ухоженный, но и сразу прибавляет пять лет</p>
<p>Поэтому те стрижки, что делают женщину немного свежей, молодой, не такой вылизанной, в моде. Потому что любая укладка придаёт возраст. Вид получается холёный, конечно, ухоженный, но и сразу прибавляет пять лет</p>

В 2023-м в моде моложавость, и если уж и делать укладку, то супернадуманную, экстравагантную, чтобы подходила под платье, под наряд. А так волосы должны быть в движении, без лака, средств не должно быть видно. Соответственно, если хотите быть в тренде, стригите волосы под среднюю длину.

Чёлочка всегда дурнит, но при этом и молодит, делает вас не суперсолидным, жёстким, а, наоборот, придаёт такую детскость

Влад Лисовец

Стилист

<p>Чёлочка всегда дурнит, но при этом и молодит, делает вас не суперсолидным, жёстким, а, наоборот, придаёт такую детскость</p>
<p>Чёлочка всегда дурнит, но при этом и молодит, делает вас не суперсолидным, жёстким, а, наоборот, придаёт такую детскость</p>
10 фото причёсок из 1980-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят диким безумством

10 фото причёсок из 1980-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят диким безумством

Ранее Лайф выспросил у дизайнера Наза Маера про актуальные тренды и тенденции, и вот какие вещи в 2023-м сменят те, что вышли из моды.

Ольга Годуненко

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