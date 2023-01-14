Стилист Влад Лисовец раскрыл, какие причёски в 2023-м модные, а какие — антитренд
Лайф узнал у стилиста Влада Лисовца, какие стрижки и укладки в 2023-м в моде и как омолодиться, поменяв только причёску.
Стилист Влад Лисовец рассказал Лайфу о трендах на стрижки и укладки в 2023 году. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hoskelsa
Во-первых, вылизанные волосы — это не так уж и модно, с ходу заявил Лайфу Влад Лисовец. Во-вторых, в моде чёлки: короткие, длинные, шторкой, густые, в стиле 90-х. В тренде чуть-чуть могут быть разорванные концы, неопрятная голова. Сейчас мы больше в 80-х–90-х и нулевых, подчеркнул стилист. Важно: обязательно голова должна "иметь жизнь".
Она не должна быть супервылизанной, если это не вечернее мероприятие. Если вечернее мероприятие, в любом случае в укладке волосы должны иметь жизнь. Они не должны выглядеть как суперпарик. Это волна может быть, это может быть любая укладка, но это должно быть не совсем идеально вылизано
В-третьих, в тренде стрижка-лесенка из 80-х. Носить такую Лисовец рекомендует только тем женщинам, которые одеваются действительно стильно и модно. В противном случае есть шанс превратиться в продавщицу той эпохи.
Поэтому те стрижки, что делают женщину немного свежей, молодой, не такой вылизанной, в моде. Потому что любая укладка придаёт возраст. Вид получается холёный, конечно, ухоженный, но и сразу прибавляет пять лет
В 2023-м в моде моложавость, и если уж и делать укладку, то супернадуманную, экстравагантную, чтобы подходила под платье, под наряд. А так волосы должны быть в движении, без лака, средств не должно быть видно. Соответственно, если хотите быть в тренде, стригите волосы под среднюю длину.
Чёлочка всегда дурнит, но при этом и молодит, делает вас не суперсолидным, жёстким, а, наоборот, придаёт такую детскость
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