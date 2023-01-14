10 фото, доказывающих, что иногда сама поездка на автобусе может быть интереснее пункта назначения
Как говорят философы, главное — не результат, а процесс. Вот так и с конечной целью. Иногда путь получается намного интереснее. Даже если пользуешься автобусами. В подборке — 10 доказательств.
"На этой остановке конденсат не образуется там, где сидят люди. Из-за этого появляются такие "призрачные" фигуры", — mightyyorkshire.
Фото © Reddit / mightyyorkshire
"Пришёл на остановку, а там огромная куча рваных карточек Pokemon", — mashfixies.
Фото © Reddit / mashfixies
"Я ехал на автобусе, ПОЛНОМ собак психологической поддержки на "тренировке", — FreidasBoss.
Фото © Reddit / FreidasBoss
"В Мадриде есть встроенные детские кресла в автобусах!" — Wonderfullltatts.
Фото © Reddit / Wonderfullltatts
"Мой водитель автобуса выглядит как Уолтер Уайт из сериала "Во все тяжкие", — OthelloMon.
Фото © Reddit / OthelloMon
"Сиденья в автобусе с рисунком енотов!!" — Roopsapa.
Фото © Reddit / Roopsapa
"Когда перфорированная плёнка с наружной рекламой на окнах автобусов накладывается одна на другую, из кружков получаются цветочки", — MarkE_P00P1TY_SC00P.
Фото © Reddit / MarkE_P00P1TY_SC00P
"Интерьер автобуса сделали похожим на лес", — jyrisa.
Фото © Reddit / jyrisa
"Сегодня ехал домой в автобусе, который был только для меня", — ManOfTurtles2118.
Фото © Reddit / ManOfTurtles2118
"В финляндских автобусах есть кнопки, чтобы благодарить водителя за поездку", — _Goat_Juice_.
Фото © Reddit / _Goat_Juice_
Reddit / FreidasBoss, mightyyorkshire