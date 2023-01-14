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14 января, 08:30

10 фото, доказывающих, что иногда сама поездка на автобусе может быть интереснее пункта назначения

Как говорят философы, главное — не результат, а процесс. Вот так и с конечной целью. Иногда путь получается намного интереснее. Даже если пользуешься автобусами. В подборке — 10 доказательств.

"На этой остановке конденсат не образуется там, где сидят люди. Из-за этого появляются такие "призрачные" фигуры", — mightyyorkshire.

Фото © Reddit / mightyyorkshire

Фото © Reddit / mightyyorkshire

"Пришёл на остановку, а там огромная куча рваных карточек Pokemon", — mashfixies.

Фото © Reddit / mashfixies

Фото © Reddit / mashfixies

"Я ехал на автобусе, ПОЛНОМ собак психологической поддержки на "тренировке", — FreidasBoss.

Фото © Reddit / FreidasBoss

Фото © Reddit / FreidasBoss

"В Мадриде есть встроенные детские кресла в автобусах!" Wonderfullltatts.

Фото © Reddit / Wonderfullltatts

Фото © Reddit / Wonderfullltatts

"Мой водитель автобуса выглядит как Уолтер Уайт из сериала "Во все тяжкие", — OthelloMon.

Фото © Reddit / OthelloMon

Фото © Reddit / OthelloMon

"Сиденья в автобусе с рисунком енотов!!" Roopsapa.

Фото © Reddit / Roopsapa

Фото © Reddit / Roopsapa

"Когда перфорированная плёнка с наружной рекламой на окнах автобусов накладывается одна на другую, из кружков получаются цветочки", — MarkE_P00P1TY_SC00P.

Фото © Reddit / MarkE_P00P1TY_SC00P

Фото © Reddit / MarkE_P00P1TY_SC00P

"Интерьер автобуса сделали похожим на лес", — jyrisa.

Фото © Reddit / jyrisa

Фото © Reddit / jyrisa

"Сегодня ехал домой в автобусе, который был только для меня", — ManOfTurtles2118.

Фото © Reddit / ManOfTurtles2118

Фото © Reddit / ManOfTurtles2118

"В финляндских автобусах есть кнопки, чтобы благодарить водителя за поездку", — _Goat_Juice_.

Фото © Reddit / _Goat_Juice_

Фото © Reddit / _Goat_Juice_

10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

Обложка ©

Reddit / FreidasBoss, mightyyorkshire

Сергей Трофимов

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