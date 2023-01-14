Чем нельзя кормить питомцев, если не хотите бежать к ветеринару сломя голову

Все, у кого есть питомцы, прекрасно знают, как те умеют давить на жалость и выпрашивать еду, которую с удовольствием едят хозяева. Людям кажется, что, поделившись вкусняшкой, они покажут братьям нашим меньшим любовь. Ничего же не будет от одного маленького кусочка? Будет, и ещё как! Бывает, что угощения, предназначенные людям, для домашних животных оказываются ядом. Если не хотите неожиданно навестить с питомцем ветеринара, запомните, какие продукты категорически нельзя давать четвероногим друзьям.

Чем нельзя кормить кошку?

Кошек ни в коем случае нельзя кормить колбасой, свининой, виноградом. Фото © Unsplash

Кто не любит котиков? Пожалуй, это одни их самых распространённых домашних любимцев. Спасающие от одиночества пушистики (а иногда и лысики) мурчат людям по вечерам, помогая избавиться от накопившихся за день напряжения и стресса. Наверное, у каждого третьего вашего знакомого дома точно есть такой четвероногий друг. Многие наивно полагают, что прекрасно знают, чем можно кормить кошку. В мультиках и фильмах показывают, что хвостатые любят рыбу, молоко и мышей. Но считается ли это правильным и сбалансированным питанием для питомца? Определёнными человеческими продуктами кошек угощать не следует, ведь то, что для нас вкусняшки, для них — яд. Чем нельзя кормить кошку?

Кошку нельзя поить алкоголем и кормить: колбасой;

мучными продуктами;

луком, чесноком;

куриными костями;

маринованными овощами;

свининой;

виноградом;

сладостями.

Некоторые продукты, которые всегда есть в доме, например сырая рыба, кошкам тоже противопоказаны. Животное не откажется от угощения, но вы должны осознавать риск попадания в организм глистов вместе с мясом. Многие думают, что в дикой природе кошачьи спокойно едят рыбу. Но это исключение из правил. Вы же помните, что пушистые хищники не очень любят воду? При заражении кота гельминтами происходит поражение желчного пузыря, печени и поджелудочной. Если вовремя не заметить заболевания и не сходить к ветеринару, исход трапезы может быть плачевным. Коровье молоко, которым все так и спешат угостить усатого друга, пользы не принесёт. В этом лакомстве слишком много лактозы, которая у котиков усваивается плохо. Как и у людей, при регулярном употреблении в пищу может возникнуть непереносимость. И тогда диарея и нарушение пищеварения у пушистика будут только началом катастрофы.

Чем нельзя кормить собаку?

В список запрещённых продуктов для собак входят грибы, макароны, выпечка. Фото © Unsplash

Если котики — те ещё привереды и гурманы, способные отказаться от опасного для себя угощения, с собаками дела обстоят сложнее. В хозяине эти преданные существа видят чуть ли не Бога. Поэтому у них не возникает сомнений, брать или нет, когда рука протягивает вкусняшку. Но в этом и заключается опасность, потому как собачка может добровольно съесть даже яд. А наивный хозяин будет думать, что лишь балует питомца и делает доброе дело. И потом непонимающе будет слушать ветеринара, рассказывающего, что то лакомство было совершенно не предназначено для четвероногих друзей. Чем же именно опасно кормить собак?

Псов опасно кормить: жареной пищей;

сладостями и шоколадом;

грибами;

макаронами;

кукурузной и манной крупой;

куриными и рыбными костями;

сладкой выпечкой и хлебом;

продуктами из сои.

А почему же нельзя угощать псов пищей со стола? Всё дело в различии вкусовых рецепторов у человека и собаки. Все специи, что мы добавляем в процессе готовки, для животного могут быть опасными. Да и вкус у такой еды, как и запах, для них будет в несколько раз насыщеннее. Что тоже может привести к неприятным последствиям.

Чем нельзя кормить птиц?

В пищу для птиц не подойдут привычные людям продукты — пернатым их просто нельзя давать. Фото © Unsplash

Помимо котиков и собачек многие заводят попугайчиков, канареек и других птиц. Следить и ухаживать за ними не столь хлопотно, да и места такие питомцы занимают гораздо меньше. Но и с их питанием не всё так просто. Раньше все думали, что пернатых можно просто кормить заплесневелым хлебом или крошками со стола. А вот и нет. Есть также несколько продуктов, которые нельзя давать птицам.