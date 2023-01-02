5 невероятно преданных пород собак, которые спасут от одиночества даже самых несчастных людей

Если относиться к животному с добротой, ухаживать и обращаться по-человечески, любой пушистик будет вам предан. Однако есть и такие породы собак, у которых, кажется, на генном уровне вшита программа "заботиться и любить своего хозяина". Эти четвероногие друзья спасут от одиночества даже самых несчастных людей, помогут почувствовать радость и пробудят жажду к жизни. Кто своим маленьким сердечком полюбит вас на все 100% и даже больше?

1. Акита-ину

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Первая порода четвероногих друзей, кто отличается невероятной преданностью владельцам, — японская акита-ину. Помните "Хатико"? Именно в этом фильме собака каждый день до конца жизни приходила на вокзал ждать хозяина, так и не смирившись с его смертью. Пёс как раз был породы акита-ину. Эти пушистики по характеру спокойны и социализированы, но требуют обязательной, хотя бы минимальной дрессировки.

2. Шелти (шетландская овчарка)

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Если вы в поиске собаки, которая ни на шаг не отходит от хозяина, присмотритесь к шелти. Эти элегантные красавицы часто избегают даже общества других животных, оставаясь преданными владельцу. Кстати, шелти прекрасно подходят на роль няньки, ведь псы этой породы без ума от маленьких детей. Правда, имейте в виду, что четвероногое создание очень активно и неусидчиво. Можно даже сказать, что вы заводите не собаку, а ребёнка.

3. Лабрадор-ретривер

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Разве можно, рассказывая про самые преданные породы собак, пропустить лабрадора-ретривера? Эти дружелюбные добряки обожают людей и готовы служить им даже поводырями, а не просто находиться рядом в трудную минуту. Лабрадор-ретривер отличается сообразительностью и умом — это находчивый, инициативный и немного неугомонный пёс. Единственный минус породы — жор. Из-за своих размеров такой питомец обладает отменным аппетитом, потому прокормить этого компаньона далеко не всем по карману.

4. Американский стаффордширский терьер (амстафф)

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Описывая эту породу собак, некоторые могут процитировать песню из "Бриллиантовой руки" и сказать, что амстаффы "на лицо ужасные, добрые внутри". Да, эти питомцы не отличаются миловидной внешностью, зато являются отличными защитниками и охранниками. Американский стаффордширский терьер хорошо ладит с другими животными и детьми, не требует какого-то особого ухода и крайне предан человеку. Вот только из-за стереотипа о грозном характере породы вы можете столкнуться с осуждением общества из-за решения выбрать в компаньоны именно амстаффа.

5. Доберман

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