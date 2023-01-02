5 невероятно преданных пород собак, которые спасут от одиночества даже самых несчастных людей
Преданность — это качество, которое не зависит от родословной питомца. Но есть и такие породы собак, для которых человек становится чуть ли не смыслом жизни. Кто из пёселей всегда будет рядом с вами?
Если относиться к животному с добротой, ухаживать и обращаться по-человечески, любой пушистик будет вам предан. Однако есть и такие породы собак, у которых, кажется, на генном уровне вшита программа "заботиться и любить своего хозяина". Эти четвероногие друзья спасут от одиночества даже самых несчастных людей, помогут почувствовать радость и пробудят жажду к жизни. Кто своим маленьким сердечком полюбит вас на все 100% и даже больше?
1. Акита-ину
Фото © Unsplash
Первая порода четвероногих друзей, кто отличается невероятной преданностью владельцам, — японская акита-ину. Помните "Хатико"? Именно в этом фильме собака каждый день до конца жизни приходила на вокзал ждать хозяина, так и не смирившись с его смертью. Пёс как раз был породы акита-ину. Эти пушистики по характеру спокойны и социализированы, но требуют обязательной, хотя бы минимальной дрессировки.
2. Шелти (шетландская овчарка)
Фото © Unsplash
Если вы в поиске собаки, которая ни на шаг не отходит от хозяина, присмотритесь к шелти. Эти элегантные красавицы часто избегают даже общества других животных, оставаясь преданными владельцу. Кстати, шелти прекрасно подходят на роль няньки, ведь псы этой породы без ума от маленьких детей. Правда, имейте в виду, что четвероногое создание очень активно и неусидчиво. Можно даже сказать, что вы заводите не собаку, а ребёнка.
3. Лабрадор-ретривер
Фото © Unsplash
Разве можно, рассказывая про самые преданные породы собак, пропустить лабрадора-ретривера? Эти дружелюбные добряки обожают людей и готовы служить им даже поводырями, а не просто находиться рядом в трудную минуту. Лабрадор-ретривер отличается сообразительностью и умом — это находчивый, инициативный и немного неугомонный пёс. Единственный минус породы — жор. Из-за своих размеров такой питомец обладает отменным аппетитом, потому прокормить этого компаньона далеко не всем по карману.
4. Американский стаффордширский терьер (амстафф)
Фото © Unsplash
Описывая эту породу собак, некоторые могут процитировать песню из "Бриллиантовой руки" и сказать, что амстаффы "на лицо ужасные, добрые внутри". Да, эти питомцы не отличаются миловидной внешностью, зато являются отличными защитниками и охранниками. Американский стаффордширский терьер хорошо ладит с другими животными и детьми, не требует какого-то особого ухода и крайне предан человеку. Вот только из-за стереотипа о грозном характере породы вы можете столкнуться с осуждением общества из-за решения выбрать в компаньоны именно амстаффа.
5. Доберман
Фото © Unsplash
Ещё одна порода собак, которую люди напрасно возвели в ранг жестоких. Доберманы, если начать воспитывать ещё щенками, во взрослом возрасте покажут себя настоящими милашками и защитниками хозяина. Эти создания преданы и надёжны. Полюбив кого-то из членов семьи, питомец уже никогда не изменит своего решения. Да, порой доберман может показывать вам характер и упрямо не слушаться. Но эти аристократичные на вид псы бесстрашны и готовы пожертвовать жизнью ради человека, если вдруг понадобится.
Животные/ домашние питомцы
10 котов, у которых такой надменный взгляд, что сесть с ними за одним столом точно не получится
31 декабря 2022, 07:00
10 пушистых воришек, которые могут делать что угодно, ведь их милые глазки покорят любого
30 декабря 2022, 10:10
Кинолог объяснил, как воспитать в собаке правильную реакцию на приход гостей
30 декабря 2022, 07:39
Freepik