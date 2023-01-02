Как поцелуи помогут узнать, о чём на самом деле думает партнёр

Вы никогда не задумывались, зачем люди целуют друг друга? Вообще приматы, кроме шимпанзе, не прикасаются губами к сородичам. Так какой же смысл в этом простом и привычном нам действии? Учёные до сих пор пытаются ответить на этот вопрос. Некоторые считают, что, целуя, партнёры нюхают феромоны друг друга. Если аромат не отталкивает, потенциально мужчина и женщина подходят для создания пары и продолжения рода. Ведь в том числе и гормональный фон, наличие или отсутствие определённых заболеваний могут сильно изменять запах тела человека.

Как-то специалисты пробовали доказать теорию, что поцелуи — всего лишь часть процесса размножения. То есть их прямая функция заключается в провоцировании сексуального возбуждения. Однако есть люди, которые во время секса губами к губам не прикасаются. Эту теорию также опровергает и социум, разделивший поцелуи по функциям в зависимости от ситуации: романтические, ритуальные, целомудренные, страстные или флиртующие. Поэтому к вопросу подключилась психология: специалисты просто наблюдали и делали выводы. Оказалось, что поцелуи можно группировать не только по разновидностям, но и по скрытым мотивам, подталкивающим человека прикасаться губами к определённому месту на теле второй половинки. Что поцелуи означают в романтическом плане?

Поцелуй в щёку

Поцелуи в щёку обычно означают близкую привязанность. Фото © Freepik

Начнём с самого целомудренного и невинного поцелуя — в щёку. Его значение трактуется по-разному в зависимости от ситуации. Некоторые таким образом здороваются и прощаются, что обычно означает близкую привязанность. Такой поцелуй называется испанским, его практикуют члены семьи и близкие друзья. Некоторые достаточно скромны, чтобы открыто сказать человеку о чувствах, поэтому целуют в щёку, задерживая прикосновение. Обратная ситуация: сексуальные партнёры обычно целуются в губы, но если один из них подставляет для ласки щёку или сам целует в неё, это говорит о его холодности и отстранённости.

Поцелуй в губы

Быстрое касание губами говорит о тёплых чувствах людей друг к другу. Скорее всего, пара уже достаточно долгое время вместе и пик страсти остался в прошлом, сменившись привязанностью и любовью. Это может быть поцелуй при встрече, прощании или просто из-за желания напомнить второй половинке о чувствах. Губы сомкнуты, мужчина с женщиной просто соприкасаются ими, не задерживаясь надолго.

Французский поцелуй

Самый страстный поцелуй, всегда с сексуальным подтекстом. Чаще всего пара выбирает эту разновидность ласки с обоюдным проникновением языков непосредственно перед сексом — в качестве прелюдии. Такой поцелуй говорит о невероятной тяге любовников, накале эмоций, возможно, недавнем начале отношений. Французский поцелуй считается одним из самых интимных, поэтому подобное проявление чувств в общественных местах может порицаться.

Поцелуй в шею

Поцелуй в шею отчётливо говорит о сексуальном желании партнёра. Фото © Freepik

Непростое место для поцелуя. Шея — эрогенная зона достаточно большого количества людей. Поцелуй в неё считается одним из видов прелюдий, потому как отчётливо говорит о сексуальном желании партнёра. Поцелуи в шею случаются и в серой повседневности, ограниченные быстрым прикосновением губ, но всё равно означают, что человеку вы нравитесь именно в контексте близости.

Поцелуй в мочку

Просто так люди целовать, покусывать или посасывать мочки друг друга не станут — у этого действия тоже исключительно эротический подтекст. Скорее всего, партнёр, который выбирает это место для ласки, возбуждён и хочет показать или даже склонить вторую половинку к интиму. Потому что мочки — ещё одна эрогенная точка как у мужчин, так и у женщин.

Поцелуй в лоб

Часто его называют "материнским". Такой поцелуй показывает желание партнёра позаботиться о человеке рядом, также демонстрирует глубокую привязанность и любовь. Нередко в парах, где мужчина сильно старше женщины, кавалер целует избранницу в лоб.

Поцелуй в нос

Поцелуй в нос говорит о задорном и весёлом нраве партнёра. Фото © Freepik

Игривый чмок в кончик носа говорит о задорном и весёлом нраве вашего партнёра. Этот человек любит вас и не стесняется это показывать, в то же время способен быть спонтанным, удивлять неординарными идеями и экспериментировать в постели. Ещё одна разновидность такого поцелуя — "эскимосский" — когда двое слегка трутся кончиками носов. Помимо игривости такой жест говорит о преданности, искренней любви и нежности.

Поцелуй в руку

Знаком большинству людей, но знаете ли вы его истинное значение? В первую очередь поцелуй руки — выражение восхищения и уважения женщине. Намёк, что мужчина ради неё готов преклонить колено, то есть жениться. Обычно такое позволяют себе галантные, ориентированные на семью представители сильного пола.

Поцелуй "ангела"

Поцелуй "ангела" — лёгкие прикосновения к лицу спящего. Фото © Freepik

Если вторая половинка уснула, а вы в этот момент не можете устоять и не поцеловать её лба, век, щеки или виска, такой жест называется поцелуем "ангела". Он показывает трепет, нежность к партнёру, желание защитить, дать лучшее, оберегать. Говорит о доверии между мужчиной и женщиной.

Поцелуй "замок"