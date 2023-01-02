10 фото отцов, которые способны не только "помогать" мамам, но и быть ответственными родителями
К отцам вообще претензий мало — "посидел" с ребёнком пару раз в месяц, и вот вроде как долг выполнил. Но так к родительству относятся далеко не все папаши. Собрали 10 душещипательных примеров.
"Парню с аутизмом было грустно, что магазины с фильмами на дисках закрылись, поэтому его папа построил ему собственный видеомагазин", — gangbangkang.
Фото © Reddit / gangbangkang
"Дуэйн Джонсон на чаепитии с дочерью", — Meprado.
Фото © Reddit / Meprado
"Шахтёр из Восточного Кентукки примчался прямо со смены, чтобы отвезти сына на баскетбольный матч", — design_mpls.
Фото © Reddit / design_mpls
"Мой муж пошёл в 17-й класс (поступил в магистратуру...) в тот же день, когда дочь пошла в пятый. Они оба "в восторге", — Snipsthetips.
Фото © Reddit / Snipsthetips
"Мой муж рос без отца. Сегодня мой папа взял его в их первый поход", — springchikun.
Фото © Reddit / springchikun
"Он взял дочь на выпускной, а спустя 18 лет сопровождал повзрослевшую малышку уже на её выпускном", — beaverkc.
Фото © Reddit / beaverkc
"Сегодня познакомил сына Нео с его тёзкой... А в качестве бонуса — меня самого зовут Константин", — DerDieDas.
Фото © Reddit / DerDieDas
"Мужик с очень маленькими ногами играет с дочкой", — longer_than_hallways.
Фото © Reddit / longer_than_hallways
"Мужчина утешает сына перед своей депортацией в Мексику после того, как они 16 лет прожили в США", — TragicDonut.
Фото © Reddit / TragicDonut
"Этот мужчина оставил 40-летнюю карьеру в другой авиакомпании, чтобы присоединиться к AirAsia и летать в качестве новичка, но зато вместе с дочерью!" — pervertmaindo.
Фото © Reddit / pervertmaindo
Reddit / TragicDonut, DerDieDas