10 фото отцов, которые способны не только "помогать" мамам, но и быть ответственными родителями

"Парню с аутизмом было грустно, что магазины с фильмами на дисках закрылись, поэтому его папа построил ему собственный видеомагазин", — gangbangkang.

Фото © Reddit / gangbangkang

"Дуэйн Джонсон на чаепитии с дочерью", — Meprado.

Фото © Reddit / Meprado

"Шахтёр из Восточного Кентукки примчался прямо со смены, чтобы отвезти сына на баскетбольный матч", — design_mpls.

Фото © Reddit / design_mpls

"Мой муж пошёл в 17-й класс (поступил в магистратуру...) в тот же день, когда дочь пошла в пятый. Они оба "в восторге", — Snipsthetips.

Фото © Reddit / Snipsthetips

"Мой муж рос без отца. Сегодня мой папа взял его в их первый поход", — springchikun.

Фото © Reddit / springchikun

"Он взял дочь на выпускной, а спустя 18 лет сопровождал повзрослевшую малышку уже на её выпускном", — beaverkc.

Фото © Reddit / beaverkc

"Сегодня познакомил сына Нео с его тёзкой... А в качестве бонуса — меня самого зовут Константин", — DerDieDas.

Фото © Reddit / DerDieDas

"Мужик с очень маленькими ногами играет с дочкой", — longer_than_hallways.

Фото © Reddit / longer_than_hallways

"Мужчина утешает сына перед своей депортацией в Мексику после того, как они 16 лет прожили в США", — TragicDonut.

Фото © Reddit / TragicDonut

"Этот мужчина оставил 40-летнюю карьеру в другой авиакомпании, чтобы присоединиться к AirAsia и летать в качестве новичка, но зато вместе с дочерью!" — pervertmaindo.