10 простых тату, которые можно смело бить, даже если раньше вашей кожи не касалась игла мастера
Первое тату — дело щепетильное. Нужно начинать с чего-то аккуратного. Для вдохновения собрали 10 минималистичных, но жутко талантливых татуировок, которые можно смело набивать себе.
"Утёнок!" — kikinoland.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kikinoland
"Первое тату для Сары", — irisnawer_art.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irisnawer_art
"Тату "Нерушимая связь", — vanessaortegon.art.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vanessaortegon.art
"Объёмное минималистичное сердечко", — baris.tattoo
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baris.tattoo
"Лошадь одной линией", — rany_boskie.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rany_boskie
"Молекула серотонина", — persephonitattoos.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / persephonitattoos
"Крошечный тигрёнок", — kim.pintadon.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kim.pintadon
"Тату на пальце в виде кольца", — playground_tat2.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / playground_tat2
"Тату-фейерверк", — haru.tttown.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haru.tttown
"Забавная татушка на большом пальце ноги", — tatuajesimpulsoazul.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatuajesimpulsoazul
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / playground_tat2, irisnawer_art