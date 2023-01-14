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14 января, 07:00

10 простых тату, которые можно смело бить, даже если раньше вашей кожи не касалась игла мастера

Первое тату — дело щепетильное. Нужно начинать с чего-то аккуратного. Для вдохновения собрали 10 минималистичных, но жутко талантливых татуировок, которые можно смело набивать себе.

"Утёнок!" kikinoland.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kikinoland

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kikinoland

"Первое тату для Сары", — irisnawer_art.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irisnawer_art

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irisnawer_art

"Тату "Нерушимая связь", — vanessaortegon.art.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vanessaortegon.art

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vanessaortegon.art

"Объёмное минималистичное сердечко", — baris.tattoo

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baris.tattoo

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baris.tattoo

"Лошадь одной линией", — rany_boskie.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rany_boskie

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rany_boskie

"Молекула серотонина", — persephonitattoos.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / persephonitattoos

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / persephonitattoos

"Крошечный тигрёнок", — kim.pintadon.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kim.pintadon

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kim.pintadon

"Тату на пальце в виде кольца", — playground_tat2.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / playground_tat2

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / playground_tat2

"Тату-фейерверк", — haru.tttown.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haru.tttown

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haru.tttown

"Забавная татушка на большом пальце ноги", — tatuajesimpulsoazul.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatuajesimpulsoazul

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatuajesimpulsoazul

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / playground_tat2, irisnawer_art

Сергей Трофимов

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