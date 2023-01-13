Как правильно загадывать желания и почему это нужно делать именно 14 января

Вы наверняка слышали высказывание, что мысли материальны. Есть особое время, когда шансы на последующее исполнение желаемого увеличиваются. И мы с вами как раз на пороге этого периода, рассказала Лайфу ведический астролог Ирина Чайка. Дело в том, что 14 января наступает астрологический Новый год. Считается, что в это время боги просыпаются и готовы выслушать наши мечты, чтобы исполнить их. Кроме того, Солнце входит в знак Козерога, где находится особая звезда — Абхиджит (в переводе означает "непобедимая"). Это 28-я накшатра, которая, как считается, спрятана мудрецами, чтобы люди не воспользовались этим временем для реализации плохого. Поэтому именно 14 января можно использовать энергию непобедимости и загадать желания на благо себе и миру, которые точно исполнятся.

Душа каждого из нас связана со Вселенной. Во Вселенной есть все блага мира. Значит, доступ к ним есть и у каждого из нас. Почему же тогда в нашей жизни их нет? Есть такая фраза: "Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться". Каждое слово, каждая мысль — это как мистическое заклинание, которое вы отправляете в пространство. Вы думаете: "У меня не получится", "Я этого не достоин", "Мне ещё рано это делать". Вселенная слышит ваши мысли. Она отражает вас Ирина Чайка Ведический астролог

Всегда следует помнить, что в реальности вы получаете то, о чём просили. Поэтому очень важно научиться доверять Вселенной и, конечно же, уметь просить о том, о чём грезите. Астролог Чайка назвала пять основных правил экологичного загадывания желаний.

Первое правило загадывания желаний: чистота намерения

Бесполезно ждать, что Вселенная даст то, что причиняет вред вам или окружающим. Продумывая последствия желания, задайте себе вопрос: насколько экологично моё желание по отношению к себе и другим людям по истечении времени? Например, вы желаете, чтобы понравившийся человек был с вами. Но вы не знаете наверняка, какая совместная жизнь ждёт вас. Вдруг в этом союзе вы оба обречены на страдания? Поэтому лучше загадать так: "У меня взаимная любовь с достойным человеком". Тогда Вселенная пошлёт вам того партнёра, с которым у вас будут действительно счастливые отношения.

Второе правило загадывания желаний: истинность

Не стоит просить то, чего на самом деле вы не желаете. Ответьте себе на вопрос: насколько мне это правда необходимо сейчас? Например, вы пришли в гости к друзьям, увидели их дом и загорелись идеей, что тоже хотите такой. Но на самом деле вам не нужен дом. Вас ежедневно беспокоит другое: зимой вы мёрзнете по дороге на работу и мечтаете о собственном автомобиле с автозапуском. Вселенная чувствует разногласие, в итоге не даёт вам ни машину, ни жильё.

Третье правило загадывания желаний: направленность

Бессмысленно через Вселенную пытаться изменить других людей или искать для них перемен. Спросите себя: моё благо или эго преследует желание? Например, вы мечтаете, чтобы супруг бросил пить. Но у каждого человека свой путь, который должен быть пройден. Лучше сформулируйте так: "Желаю, чтобы мы с мужем вели ЗОЖ. Пусть исполнится, если мне и ему это во благо".

Четвёртое правило загадывания желаний: гармоничность

Не загадывайте желания через отрицание и негативные мысли. Подсознание всё воспринимает буквально. Например, вы думаете: "Не хочу опоздать". Сердце слышит: "Хочу опоздать". Вселенная помогает: шина проколота, как итог — опоздание.

Пятое правило загадывания желаний: наполненность

Чувствуйте своё желание. Например, не "Я хочу изучать астрологию", а "Я изучаю астрологию". То есть формулируйте желание в настоящем времени. Проживайте его. Представляйте в голове картинку, что происходит в этот момент, что вы чувствуете, что видите.