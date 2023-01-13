Эти четыре имени носят мужчины, которых девушки используют, а потом бросают

Всё ли так просто в общении с прекрасным полом, как думают некоторые мужчины? Парни представляют себя самыми настоящими альфа-самцами или теми, кто способен превратить жизнь в сказку, а в реальности остаются не у дел, потому что заводят отношения с дамочками, которые ими нагло пользуются. Мужчинам с какими именами стоит быть особенно осторожными при выборе второй половинки?

Мужчина Даниил

Фото © Shutterstock

Отзывчивый и нежный Даниил нередко влипает в интриги и скандалы. А всё из-за его популярности у женской половины человечества. Есть в Дане особая привлекательность для девушек, которые любят вертеть кавалерами в собственных интересах. Возможно, это происходит по причине наивности и откровенности Даниила. Носитель имени практически сразу впускает избранницу в свой мир, раскрывая тайны и секреты. Вот и получается, что мужчина сам допускает коварных дам до рычагов давления.

Константин

Герой-любовник Костя оказывается среди тех мужчин, которых женщины используют в своих целях. Падкие на красоту, обладатели этого имени в основном пытаются "купить" понравившихся барышень. А те прекрасно видят и осознают выгоду, которая им светит, если игры в кокетство с Константином растянуть на долгое время. Отчасти в этом виновата самоуверенность парня, считающего, что любая женщина захочет быть с таким идеальным партнёром, как он. А по итогу Костя полностью зависит от второй половинки и её решений.

Мужчина по имени Юрий

Фото © Shutterstock

Юрий, с виду строгий, а внутри мягкий и пушистый, тоже часто притягивает неправильных для создания семьи или отношений дам. Обладатель этого имени хоть и является человеком с тяжёлым характером, влюбившись, готов ради избранницы на любые подвиги. Юрий этого не скрывает, а расчётливые и меркантильные дамочки парнем пользуются. С таким мужчиной девушки играют в любовь, чтобы получить побольше внимания и подарков, а потом его бросают.

Мужчина Богдан