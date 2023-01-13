10 фото, увидев которые, появятся вопросы, как человечество вообще смогло выжить

"Бабуля, поосторожнее! А то это может быть твоим последним днём рождения"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Хочется верить, что с возрастом это пройдёт. Но что-то подсказывает, что нет"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Хотел сделать фото единственного парня в кинотеатре. Забыл выключить вспышку..."

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Обычный день на моём районе"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Выражение лица бабушки говорит само за себя: "Опять он за своё"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Как в анекдоте. Наверное, надела чистые красивые трусы"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Как много людей на фото, и никто не подумал, что это — так себе идея"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Такое случается раз в жизни... наверное"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Ответственный родитель выглядит так"

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things

"Я бы многое отдал, чтобы узнать историю, как это всё произошло"