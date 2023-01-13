10 фото, увидев которые, появятся вопросы, как человечество вообще смогло выжить
Человечество существует примерно 2,8 млн лет. Приличная цифра, учитывая, что иногда мы вытворяем такое... Кажется, наше вымирание — вопрос времени. Собрали 10 фотодоказательств.
"Бабуля, поосторожнее! А то это может быть твоим последним днём рождения"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Хочется верить, что с возрастом это пройдёт. Но что-то подсказывает, что нет"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Хотел сделать фото единственного парня в кинотеатре. Забыл выключить вспышку..."
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Обычный день на моём районе"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Выражение лица бабушки говорит само за себя: "Опять он за своё"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Как в анекдоте. Наверное, надела чистые красивые трусы"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Как много людей на фото, и никто не подумал, что это — так себе идея"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Такое случается раз в жизни... наверное"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Ответственный родитель выглядит так"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
"Я бы многое отдал, чтобы узнать историю, как это всё произошло"
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Humans doing human things