5 ошибок в макияже, из-за которых женщина выглядит страшной куклой

Не бывает универсального мейкапа, который подошёл бы абсолютно каждой женщине. Можно подсмотреть основы и техники, но, как и со стилем в одежде, придётся искать то, что к лицу именно вам. Если какую-то именитую модель накрасил для рекламы профессиональный визажист, имейте в виду сразу — скорее всего, на вашем лице средства будут выглядеть иначе. Определили несколько самых распространённых ошибок в макияже, которые играют против девушек. Следите за тем, чтобы их не допустить.

1. Слишком плотный тон

Подобрать правильно тональный крем — задача не из лёгких. В зависимости от цвета и особенностей кожи вам могут не подходить продукты известных марок. Не отчаивайтесь и не слушайте советов псевдовизажистов, рекомендующих "просто выбрать продукт поплотнее". Чем толще слой "тоналки" на лице, тем хуже вы будете выглядеть. У вас дома вряд ли стоят профессиональные лампы, потому есть шанс оказаться старушкой с морщинами при любом другом освещении. К тому же плотный крем лишит естественных теней, сделав лицо плоским, как у куклы: только нос, губы и глаза видны. Ухаживайте как следует за кожей, тогда никакие тональные средства не понадобятся.

2. Тонкие и подведённые брови

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Когда-то было в тренде выщипывать брови и делать их похожими на ниточки. И при этом подводить волоски чёрным карандашом. Пожалуй, так делали ещё наши бабушки. Но правила макияжа сегодня поменялись. Следить за трендами важно, но не повторяйте всё под копирку. Слишком тёмный цвет волосков создаст иллюзию усталости, прибавит хозяйке лишних лет. Лучше подбирать форму и оттенок бровей индивидуально. Если не хочется быть одной из миллионов копий.

3. Неправильная техника нанесения туши

Вы когда-нибудь задумывались, что есть разные способы и техники нанесения этого продукта на ресницы? Если вы просто ведёте щёточкой по волоскам, не удивляйтесь потом неприятному и некрасивому результату. Получить красивые и длинные ресницы можно, если наносить тушь как минимум тремя движениями: уголок, середина и внутренний уголок. Игнорируя это правило, вы получите плоские волоски, словно у куклы.

4. Слишком тёмный оттенок румян

Если у вас достаточно бледная кожа, постарайтесь избегать слишком тёмных оттенков румян, иначе превратитесь в Марфушеньку-душеньку из сказки "Морозко". Нет какого-то единого предписания, мол, используйте средства только розовых оттенков, то можно смело наносить красные и даже персиковые румяна. Но помните, что иногда вместо свежести и яркого акцента в макияже можно получить пятна, которые испортят весь образ.

5. Чёткие графичные брови