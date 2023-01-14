Дорога в Атлантиду: Дайверы погрузились на дно океана и увидели, что оно выложено кирпичом И вообще само это место выглядит не как океанское дно, а как иссушенная земля где-нибудь в пустыне. 13 января, 23:40 Обложка © YouTube / EVNautilus

Это один из крупнейших в мире морских заповедников. У него крайне замысловатое гавайское название Папаханаумокуакеа, потому что находится он как раз к северу от Гавайских островов, то есть посреди Тихого океана. Там на многокилометровой глубине есть подводные горы. На самом деле практически от самой Камчатки по дну океана огромным бумерангом протягивается Гавайский подводный хребет: это цепь вулканов, которая возникла по линии постепенного расхождения литосферных плит. И неподалёку от этой основной линии над дном возвышается подводная гора Нутка.

Гавайский подводный хребет. Фото © Wikipedia / Ingo Wölbern

Вот она-то и поразила воображение экипажа научной субмарины "Наутилус". Судно оснащено манипулятором, который может захватывать и поднимать со дна разные предметы для более подробного рассмотрения. И по мере этого изучения учёные стали понемногу приходить к выводу, что местность, куда они заплыли, совершенно удивительно выглядит: дно покрыто растрескавшимися породами и вообще скорее напоминает какую-нибудь пустыню Атакама, чем дно океана. А потом на самой вершине горы перед ними оказалось вот такое.

Участники экспедиции невольно заговорили об Атлантиде, потому что это действительно выглядит как дорога, достаточно аккуратно выложенная кирпичом. Тем не менее учёные полагают, что это застывшая в незапамятные времена лава: эта подводная гора — на самом деле подводный вулкан. Прямоугольные черепки определили как гиалокластит — обломки вулканического стекла, результат мгновенного закаливания магмы в воде. Один из примеров того, как стекло образуется в природе под действием очень высокой температуры. Ещё один пример — метеоритное стекло или, лучше даже сказать, астероидное: оно возникает от удара сгорающего в атмосфере камня о поверхность.

Возникает вопрос, каким образом между кусками этой извергнувшейся породы могли образоваться трещины практически точно под углом 90 градусов. Но исследователи говорят, так бывает, когда раскалённая порода с вулканическим стеклом охлаждается.

Авторы Адель Романенкова