"Подводный Стоунхендж": На дне Боденского озера учёные нашли то, что не могут объяснить Загадочные каменные сооружения, по мнению учёных, построены людьми больше 5 тысяч лет назад. Вот только непонятно, как их могли тогда построить, а главное — для чего. 4 декабря, 01:40 Искусственные груды камней были найдены на швейцарской стороне Боденского озера, которое располагается на границе Швейцарии, Германии и Австрии. Обложка © CEN / Thurgau Archaeology Office

Вообще, Боденское озеро — само по себе объект довольно загадочный, удивительный анклав меж трёх европейских стран (Швейцарии, Германии, Австрии), и ни одной из них почему-то не удаётся его себе присвоить или хотя бы чётко провести границы. По мнению учёных, возникло оно 11–12 тысяч лет назад после ледникового периода и представляет собой, по сути, резервуар, который заполнился растаявшим льдом.

Есть такие учёные, которые посвящают свою жизнь конкретно исследованию озёр. Они считают, что эти тихие воды скрывают много неизвестного не только о Земле, но и о людях. И Bodensee (немецкое название озера) — великолепный пример.

Несколько лет назад германские учёные надели водолазные костюмы и погрузились на самое его дно, а там глубина, надо сказать, местами доходит до 251 метра. Им понадобилось составить максимально полную картину подводного рельефа. И вот в какой-то момент на мелководье (на глубине всего 3–5 метров) метрах в трёхстах от берегов Швейцарии они видят такое.

Будь это обыкновенные дайверы, они, может, ничего и не заметили бы — камни и камни. Но это были дайверы не обыкновенные, а с учёной степенью. Поэтому они немедленно обратили внимание, что камни лежат очень интересно: навалены так, что составляют ни дать ни взять целые пирамиды. И эти пирамиды выстроены в ряд, "как бусины на нитке", на примерно равном расстоянии друг от друга и строго параллельно береговой линии. Насчитали 170 таких загадочных сооружений высотой до полутора метров и шириной подножий примерно от 10 до 30 метров. В общей сложности, по примерным представлениям, получается 60 миллионов валунов общим весом 78 миллионов тонн. И всё это протягивается на добрых 10 километров. Озеро, кстати, очень большое, целое море — 536 квадратных километров.

Озадаченные исследователи вооружились радиолокаторами и специальными сейсмическими приборами, которые измеряют, как сквозь недра проходят звуковые волны. И на основе полученных таким образом данных стало ясно, что эти каменные нагромождения не имеют никакого отношения к дну, на котором они лежат, и вообще к ледниковому периоду. В любом случае трудно себе представить, в результате какого такого естественного процесса камни так чётко сами собой легли и в пирамиды сложились. Поэтому учёные убеждены, что это сделали люди.

Затем они взяли образцы донных отложений, подняли на поверхность один камень и всё это проанализировали особым методом под названием радиоуглеродное датирование. Суть его в том, что в нашей земной атмосфере под действием космических лучей всё время образуется небольшое количество радиоактивного изотопа углерода (углерода-14), но постепенно он распадается, а по его количеству в породе можно определить, сколько этой породе лет.

И получилось, что этот "Стоунхендж" возвели приблизительно пять с половиной тысяч лет назад. Это были времена неолита, эпоха кремнёвых топоров, костяных ножей, разнообразных отшлифованных каменных наконечников копий и прочее. Тогда в Европе только-только придумали украшать посуду своеобразными узорами в виде изогнутых линий, за что узнаваемая по ним культура и получила название культуры линейно-ленточной керамики. Сельское хозяйство уже несколько тысяч лет как было, и оно составляло всю основу жизни.







Что больше всего поражает насчёт этих подводных пирамид, так это колоссальный объём проделанной работы. Учёные абсолютно уверены, что население какого-то одного отдельного древнего посёлка не могло самостоятельно ничего подобного нагромоздить. Это должен был быть совместный труд, объединивший внушительное количество людей. Притом совершенно ясно, что труд был неимоверный и зимой и летом: зимой всё промерзает, тяжело всё это везти, а летом кругом вода, и летом приличные люди каменного века находятся в полях.

Далее: интересно, какой был тогда уровень воды, потому что, а может быть, пять с половиной тысяч лет назад в этом месте была суша. Но нет, местная геология приводит к выводу, что уровень воды здесь не должен был опускаться ниже 393 метров над уровнем моря (само озеро находится на некотором возвышении). А пирамиды высятся до отметки примерно 391–392 метра. То есть глубина метра полтора-два здесь обязательно должна была быть.

И это уже практически сводит на нет одну из версий предназначения этих сооружений. Дело в том, что, к примеру, в Шотландии и Ирландии древние строили над водой своеобразные рукотворные острова — кранноги. Вроде домов на воде. Но тогда они должны были как минимум возвышаться над поверхностью. И потом: к ним же должны были вести с берега мосты. И вообще, crann по-ирландски означает "дерево", а не "камень". Хотя несколько десятков деревянных свай дайверы из этих мест тоже вытащили. А вокруг озера на болотах ранее находили свайные постройки примерно того же возраста. Но будь сами эти пирамиды развалинами жилых домов, то среди камней должны лежать какие-нибудь останки жителей, какая-то посуда, орудия. Ничего этого нет.

Вид на Боденское озеро (Бодензее). Фото © Shutterstock

Есть ещё, например, версия, что это были каменные перегородки для того, чтобы к ним загонять рыбные косяки для хорошего улова. Но учёные пытаются сопоставить соотношение приложенных усилий и ожидаемой выгоды и получают, что такая игра не стоила бы свеч: в озере в изобилии находили древние рыболовные снасти и остатки рыбных костей, которые говорят о том, что здесь и без пирамид клевало нормально.

Какие ещё есть варианты: волнорез, пограничное укрепление, навигационный знак для судоходства. Но интереснее всего учёным два других. Во-первых, астрономический календарь, основанный на днях солнцестояния. Кстати, знаменитый Стоунхендж, по мнению астрофизиков, очень похож на обсерваторию. И, во-вторых, что-то связанное с захоронениями и/или отправлением какого-то культа. Это сейчас основная версия. В принципе, логично, потому что у человека в основном может быть только два мотива для такого упорного труда: либо выживание, либо истовая вера.

Авторы Адель Романенкова