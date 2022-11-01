Объект найден: Раскрыта тайна жуткого сигнала с места гибели "Титаника" Более 20 лет назад гидролокатор "услышал" рядом с останками легендарного парохода сигнал, "пугающе похожий" на сигнал о кораблекрушении. 1 ноября, 01:40 Фото © oceangateexpeditions.com

За год до выхода фильма Джеймса Кэмерона к "Титанику" спустилась субмарина Nautile с исследовательской экспедицией. Был снят большой документальный сериал. Во многом не без помощи Голливуда его посмотрели по всему миру.

На борту подводной лодки, само собой, был прибор под названием сонар, или гидролокатор. Как он работает: посылает звуковой сигнал, этот звук идёт через воду, а когда встречает какое-то препятствие, то отражается от него и несётся обратно. Таким образом по отражающимся сигналам удаётся определить, что, собственно говоря, находится вокруг в неизведанных глубинах. Кстати, например, широко известно, что у дельфинов есть свой собственный, "встроенный" природный гидролокатор, который помогает им ориентироваться.

Субмарина Nautile, 1996 г. Фото © Getty Images / Xavier DESMIER / Gamma-Rapho

В данном случае сигнал рукотворного гидролокатора во время той экспедиции наткнулся на что-то непонятное, отразился и прилетел назад, повергнув в изумление того, кому это пришлось зарегистрировать. А был это опытный подводник и впоследствии автор многих красивых фильмов о "Титанике" Поль-Анри Наржоле. По его словам, характер сигнала указывал на явно какой-то большой объект. Можно было подумать, что рядом с пароходом затонуло ещё одно судно. Ещё одной версией было то, что это какое-то геологическое образование.

Поражает то, что при всей "раскрученности" этой темы и впечатляющих возможностях по организации таких миссий учёным пришлось 26 лет ждать возможности отправиться туда, куда указывал сонар.

Экспедиция 2022 г. Фото © oceangateexpeditions.com

Кстати, не грех показать и кадры самого "Титаника" из экспедиции 2022 года — самые свежие и самые качественные в истории: разрешение 8К. Конечно, когда снимали эпопею Кэмерона, техника до такого ещё не дошла. Учёные с грустью предвещают, что, возможно, в последний раз застали баснословный корабль в том виде, в каком мы его запомнили. Говорят, нос корабля, на котором (по художественному сценарию, конечно) состоялась романтическая сцена, вот-вот обрушится.

Так вот, оказалось, что гидролокатор в 1996 году нашёл поблизости от "Титаника" подводный хребет. По мнению учёных, возвышенность образовалась в результате подводных вулканических процессов. Только и всего. Но исследователи вовсе не разочарованы, даже наоборот, счастливы полюбоваться многочисленным сообществом губок, кораллов, рыб, ракообразных и прочих разноцветных обитателей, для которых эта гора на глубине почти трёх километров стала родным домом. Наверное, скоро туда переберутся многие жители искусственного рифа, который образовался сотню лет назад в 600 километрах от берегов Канады.

Кадр © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / КиноПоиск Знали ли вы о "Титанике" до фильма Джеймса Кэмерона? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова