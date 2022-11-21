"Я пообещал не нажимать на кнопки": Со дна Тихого океана хотят поднять загадочный межзвёздный объект На дне Тихого океана вот уже несколько лет покоится межзвёздный объект с подозрительными физическими свойствами. 21 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Где и когда упал объект

Его зафиксировал в 2014 году секретный американский военный спутник, предназначенный для отслеживания запусков ракет. Подобным образом оборонные ведомства на самом деле постоянно помогают астрономам. И всё внеземное, что случайно, по ходу своей основной деятельности, находит правительство США, заносится в специальный каталог Центра исследования околоземных объектов — CNEOS. То есть объекты просто записывают, а внимательно изучают их, чаще всего, далеко не сразу, потому что их довольно много: более 270 метеоров и астероидов только за последние 10 лет. А даже если исследуют, то тут важен вопрос, на предмет чего исследуют.

После того как в 2017 году в космосе увидели объект Оумуамуа и стало совершенно очевидно, что он летит из-за пределов Солнечной системы, учёные задались вопросом, а нет ли в архивных данных за последнее время каких-нибудь ещё межзвёздных гостей. Проштудировали список CNEOS и нашли нечто крайне интересное: объект CNEOS 2014-01-08.

Как нетрудно понять из этого сочетания цифр, он был замечен 8 января 2014 года. Где: вот здесь. Это координаты места падения, примерно 300 километров к северо-востоку от острова Манус в Папуа-Новой Гвинее.

Место падения межзвёздного объекта CNEOS 2014-01-08. Фото © Wikipedia

Остров населённый. К сожалению, не удаётся найти данных о том, наблюдал ли там кто-нибудь огненный шар в небе. Довольно известный астроном Амир Сирадж писал, что, по имеющимся данным, объект раздробило в атмосфере примерно на высоте 160 километров, и мощность этого взрыва составила 110 тонн в тротиловом эквиваленте, это примерно 1% Хиросимской бомбы.

Откуда известно, что он межзвёздный

В опубликованной об этом объекте научной работе написано, что в океан упал объект диаметром 45 сантиметров. Это, в общем-то, не примечательно. А примечательны две вещи: во-первых, траектория огненного шара, а во-вторых, его скорость. Эти два фактора говорят о том, что объект не принадлежал Солнечной системе, а явился откуда-то из межзвёздного пространства так же, как Оумуамуа и комета Борисова.

Дело в том, что, оказывается, по скорости тоже можно судить о происхождении небесного тела: межзвёздные объекты должны лететь быстрее "местных", потому что находящиеся под властью солнечной гравитации подданные не в силах разгоняться так, как свободные космические путешественники. И считается, что если скорость больше 42 километров в секунду, то это объект "не наш". У CNEOS 2014-01-08 она составляла 45 километров в секунду. Более того, по подсчётам учёных, это он ещё затормозился об нашу атмосферу, а до вхождения в неё были все 60 километров в секунду.

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А траектория обнаруживается гиперболическая, то есть это не эллипс, по которому наши местные астероиды, кометы и прочее летают вокруг Солнца.

Чтобы не быть голословными, астрофизики попросили военных провести собственные измерения. И Космическое командование США подтвердило, что да, действительно, траектория и скорость CNEOS 2014-01-08 позволяют сделать вывод о его межзвёздном происхождении. Но всё это было бы не так интересно, если бы позже не выяснилось ещё кое-что.

Почему это может быть артефакт внеземной цивилизации

Свет от этого огненного шара, зафиксированный военным спутником, позволил также составить некое представление о составе материала упавшего тела. И представление получилось такое, что по прочности этот материал явно превосходит все 270 с лишним небесных тел, записанных за 10 лет. Астрономы уверяют, что прочность даже выше, чем у железа, и что во всей Солнечной системе не наблюдается ничего подобного.

И вот это сделало CNEOS 2014-01-08 одной из приоритетных целей научной программы Galileo. Ещё одна идея этой программы — отправить зонд вдогонку за Оумуамуа, который сейчас уже где-то за Нептуном, но тем не менее его ещё можно догнать. Зачем? А затем, что свойства этого межзвёздного объекта тоже позволяют подозревать его искусственное происхождение.

Но, в известном смысле, CNEOS 2014-01-08 даже интереснее Оумуамуа: его не надо догонять, он лежит на дне океана. Так и родился проект по его поднятию на поверхность. Вернее, хотят поднять даже не сам объект, а осыпавшиеся с него крохотные частицы, которые вместе с ним опустились на дно. Как описано в плане экспедиции, задача в том, чтобы спустить вниз двухметровые "магнитные сани". Они какое-то время поездят по дну и притянут к себе эти частицы — учёные очень подозревают, что это ферромагнетики вроде многих наших земных металлических предметов.

Фотография 1/Оумуамуа (светлая точка в центре), сделанная с помощью 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах 28 октября 2017 года. Фото © Wikipedia

Забавно, что когда этот проект представил его руководитель, известный астрофизик Гарвадского университета Абрахам Лёб, то он обмолвился, что мечтает понажимать на кнопки бортовой панели инопланетного корабля. И после этого ему на полном серьёзе пришло письмо с мольбой ни на что там не нажимать. А ещё забавно, что наше воображение упрямо рисует образ внеземного космического корабля с нашими же примитивными кнопками и вообще с механическим, тактильным способом управления.

Да, кстати, Лёб считает, что если это действительно искусственный объект, то в нём никого не было, это был автоматический аппарат. Он рассуждает с позиций наших собственных, земных возможностей: имеющиеся технологии нам позволяют долететь даже до ближайшей после Солнца звезды Проксимы Центавра лишь за 100 тысяч лет, поэтому такая пилотируемая экспедиция была бы бессмысленна. По мнению учёного, это вполне мог бы быть древний артефакт давным-давно погибшей внеземной цивилизации.

Авторы Адель Романенкова