9 запретов в СССР, которые вызывали у иностранцев культурный шок Оглавление Запрет на брак с иностранцем Запрет на поцелуи в общественных местах Запрет владеть валютой или менять её Запрет на безделье Запрет на длинные волосы у мужчин Запрет на пирсинг и мужские серьги Запрет на левшей Запрет на отдельные виды спорта Запрет на перепродажу Приезжавшие в Советы иностранцы сталкивались со множеством запретов, которые порой вызывали у них недоумение, но теперь история повернулась в другую сторону и советские табу перенимают другие страны. 51584 51584 Обложка © ТАСС / Валерий Бушухин

"Железный занавес" в СССР приоткрылся с конца 1950-х годов, когда в страну стали приезжать интуристы. Впечатление от Страны Советов у европейцев и американцев было разное: от ужаса до восхищения. Но почти все они удивлялись советским законам и запретам, которым беспрекословно подчинялись граждане.

Запрет на брак с иностранцем

Прямой запрет на заключение брака с гражданином другого государства был введён в СССР после войны, в 1947 году. Закон, а вернее указ "О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами", действовал много лет. Сделано это было, скорее всего, не только из идеологических побуждений, но и для сохранения населения: во время войны страна лишилась 26 600 000 человек.

Брак с иностранцем осуждался и до войны. Чего стоил только роман англичанина Брайана Гровера с советской гражданкой Еленой Голиус, который вспыхнул, когда англичанин работал в СССР. Любовь довела его до загса, но оформление брака не помогло: когда работа закончилась, англичанина попросили уехать из страны. Отношения пары спасла одержимость Гровера: он научился летать, купил самолёт и, нарушив границу, прилетел за любимой женщиной. От НКВД его спас тот факт, что о произошедшем узнали иностранные репортёры. Несмотря на то что дело происходило в 1938 году, англичанина отпустили и позволили паре уехать за границу.

Интересный факт: из-за запрета советский композитор Прокофьев оказался многожёнцем. В 1923 году в эмиграции он женился на испанке, оперной диве Лине Кодине. Певица даже вернулась с Прокофьевым в СССР и получила гражданство, однако отношения вскоре прервались: Прокофьев ушёл к молоденькой девушке.

Сергей Прокофьев и Лина Прокофьева. Фото © classicalmusicnews.ru

Жениться во второй раз он решил в 1948 году, и в загсе предыдущий брак не расторгли, решив, что раз браки с иностранцами запрещены, то он просто недействителен. Кодина была возмущена до глубины души, но ее "успокоили" соответствующие органы, отправив в места не столь отдалённые. А когда она вернулась, композитор уже умер. Кодина в суде потребовала признать её единственной законной супругой покойного, но суд признал обеих женщин законными жёнами.

Ситуация изменилась в 1969 году. Запрет сняли, но брак с иностранцем по-прежнему не приветствовался. Желающим ставили столько препятствий, что многие предпочитали не заводить романы с гражданами других государств.

Запрет на поцелуи в общественных местах

Иностранцев удивляла сдержанность, с которой вели себя советские граждане. В общественных местах, будь то улица или кафе, не было принято громко разговаривать, хохотать, шутить. И уж совершенно было не принято выражать на людях чувство любви. Такие её выражения, как объятия, взаимные прикосновения, сразу же привлекали всеобщее внимание и осуждение. Прощальный поцелуй в губы был верхом неприличия, почти порнографией. Поцеловать на людях можно было только в щёку и только близких людей: маму, жену, дочку. Но, как правило, и этого на людях не делали.

У фонтана на ВДНХ, СССР, 1979 год. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов

Запрет владеть валютой или менять её

Этот запрет иностранцы понять не могли. Почему? Почему в этой странной стране граждане не имеют права обменять кровно заработанные рубли на марки, леи или доллары? Каждый советский зритель помнил возмущение героя "Интердевочки" шведского инженера Эдварда Ларсена, жениха главной героини Лены, который горячо возмущался по поводу того, что в СССР за обмен валюты можно сесть в тюрьму.

Собственно, монополию государства на операции с валютой большевики ввели сразу после революции и ослабили эти вожжи только один раз, во времена НЭПа: с 1922 по 1927 год.

С 1961 года в СССР действовала статья "бабочка" — 88-я. По ней за операции с валютой можно было получить от трёх до восьми лет лагерей. А за повторное преступление — до 15 лет и даже смертную казнь.

Скорее всего, этот запрет сыграл свою роль сразу после войны, когда Сталин старался укрепить рубль в пику доллару. На какое-то время это удалось. Но в позднем СССР запрет сыграл злую шутку: иностранцы стали восприниматься как источник благ, а спекуляция валютой позволяла обогащаться преступникам. Происходило расслоение граждан по имущественному признаку, что одних приводило к разочарованию в коммунизме, а других растлевало.

Иностранные граждане во время обмена валюты в бюро гостиницы "Интурист", 1989 год. Фото © ТАСС / Бабушкин А.

Запрет на безделье

Но ещё больше приводил иностранцев в изумление тот факт, что в СССР сажали тех, кто не работал. Свой смысл в этом был, ведь социальными благами в Стране Советов пользовались все: коммуналка и транспорт стоили копейки, образование, медицина были бесплатными. А значит, все должны были вносить лепту в благополучие общества.

Но это было выше понимания западного человека, привыкшего к тому, что работа — это привилегия: её дают тому, кто достоин. А чтобы хорошо зарабатывать, нужно не только иметь крепкие мышцы или острый ум, но и как следует поработать локтями. В СССР безработицы не было, а улицы городов были пустыми с восьми утра до шести вечера. Все были на работе.

Даже если кто-то и мог получить от дядюшки-антиквара богатое наследство, жить в своё удовольствие, не работая, было нельзя. Поэтому не горящие трудовым энтузиазмом граждане устраивались сторожами в детский садик, кочегарами или внештатными сотрудниками газет. Впрочем, в СССР в этом отношении был свой привилегированный класс — члены творческих союзов: писатели, художники, скульпторы, журналисты, фотографы.

Борьба с тунеядцами и летунами. Фото © ТАСС / Губский С.

Запрет на длинные волосы у мужчин

Что ещё поражало иностранцев, так это вторжение государства в личное пространство граждан. Страна Советов буквально диктовала мужчинам, как одеваться и какая длина волос у них должна быть. Соблюдать эти правила приучали со школы. Считалось, это дисциплинирует.

В этом СССР был похож на Древний Рим. Волосы стригли коротко, так, чтобы они сзади не доставали до воротничка, бороды не приветствовались: советские мужчины ежедневно брились. Носить бороды и пышные шевелюры могли только учёные, творческая интеллигенция и, как это ни странно, маргиналы. Зато в моде были усы!

Новосибирский завод "Сибсельмаш", 1986 год. Фото © ТАСС / Анатолий Поляков

За длинные волосы, конечно, не сажали, но давление общества было жёстким. Школьника могли выставить с уроков — пока не пострижётся, могли вызвать к директору, а могли и насильно обстричь. На улице могли просто поколотить — чтобы не выпендривался.

Запрет на пирсинг и мужские серьги

Но и после школы, и после института внешний вид советских граждан был строго регламентирован. Одежда ни в коем случае не должна была быть мятой. Никаких экзотических причёсок, украшений или пирсинга! С этим боролись. Западный юноша с ирокезом, девушка с пирсингом считались идеологически чуждыми обществу. Чаще всего их сравнивали c панками в капиталистических странах и на политинформациях объясняли, что такого в СССР быть не может, потому что панки — продукт капитализма. А у нас нет причин для протеста.

Выходящими за рамки нормы считались серьги у мужчин. Скорее всего, это было связано с запретом на гомосексуальные отношения. За мужеложство можно было получить до восьми лет лишения свободы. Из украшений советский мужчина мог позволить себе обручальное кольцо, перстень, булавку в галстук, запонки, часы.

Запрет на левшей

Фото © ТАСС / Олег Сизов

Ещё один запрет, приводивший в недоумение граждан других стран, был советский обычай переучивать всех левшей в правшей. Связано это было с унификацией всего и вся. Ведь в СССР на правшей были рассчитаны все станки, приборы, ножницы и даже овощные ножи. Считалось, левше будет тяжело жить в мире правшей. Но главное — советские школьники долго писали чернилами, делать это левой рукой было сложно: в этом случае школьник размазывал рукавом всё, что только что написал. Повсеместно шариковые ручки появились только в 1970-х годах.

Запрет на отдельные виды спорта

А вот запрет на зарубежные виды спорта, может, и вызывал у зарубежных гостей негативную реакцию, но по прошествии лет стал вполне понятен. Под него подпадали только те виды спорта, которые несли в советское общество деструктив или развивали у граждан нездоровый нарциссизм. Находящиеся под запретом секции карате и бодибилдинга всё-таки умудрились подготовить к перестройке целые дивизии бандитов.

Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Подпольные "качалки" в провинции почему-то назывались "бомбами". В пику карате советский спорт старался развивать секции самбо и дзюдо, однако перехватить инициативу в пользу армии и спорта не получилось. А самбисты с дзюдоистами вскоре сами пополнили ряды многочисленных банд.

Запрет на перепродажу

Но главное, в СССР под запретом находилась святая святых капиталистического бизнеса — спекуляция. Купить подешевле, продать подороже — с помощью этого нехитрого приёма разбогатели в мире многие. В мире, но только не в Советском Союзе. В СССР за спекуляцию можно было получить исправительные работы, сесть на срок до трёх лет, а за повторное преступление полагалось до восьми лет с конфискацией имущества.

Спекулянт на вещевом рынке, Киргизская ССР, 1988 год. Фото © ТАСС / Евгений Петрийчук

Спекулянтов граждане люто ненавидели. В них они видели причину голода во время войны и причину отсутствия товаров в магазинах. В конце 1990-х годов в одном из журналов были опубликованы воспоминания мотоциклиста, в которых герой с друзьями на "ижах" и "явах" отправлялся в мотопробег. Когда у кого-то ломался мотоцикл, один из приятелей оказывался, как сейчас сказали бы, с коммерческой жилкой и начинал продавать друзьям запчасти "по завышенным ценам". Даже сейчас такое поведение было бы неприемлемо в своей компании, а уж что говорить про прежние времена! "Спекулянт! Шкура! Барыга!" — так ругали таких "предпринимателей". Но иностранцев, конечно же, удивляли и сам запрет, и одобрительная реакция на него граждан Страны Советов. Для них спекуляция оставалась и остаётся основой бизнеса.

Авторы Майя Новик