Коту под хвост: Какие дела не стоит начинать в 2023 году Новый, 2023 год таит в себе не только новые возможности, но и новые опасности. Лайф собрал предостережения астрологов, политиков и аналитиков. 2 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Не стоит вкладывать деньги в евро и доллар

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уже опубликовал в своём блоге "футуристический прогноз", в котором он предупреждает жителей России, что возможен сценарий, по которому Британия в 2023 году снова войдёт в состав ЕС. После чего ЕС почти сразу же развалится, а евро просто отменят. Не стоит вкладываться и в доллар — Бреттон-Вудская система обречена и вот-вот рухнет. За ней упадут МВФ и Всемирный банк. Прогноз Медведева включает гражданскую войну в США и образование в Европе очередного Рейха с центром в Германии. Кроме немцев в Рейх войдут поляки, чехи, словаки, румыны и остатки государства Украина, которое к этому времени почти исчезнет.

Есть и хорошие новости: вверх пойдёт цифровая валюта. Правда, не какие-нибудь биткоины, а фиатные валюты, то есть официальные цифровые валюты государств. У России это цифровой рубль. Кроме всего этого Медведев предрекает крах европейских бирж, перенос всей международной торговли в Азию и появление нового золотого стандарта. Недаром многие люди начинают активно вкладываться в этот драгметалл.

В своих прогнозах Дмитрий Медведев не одинок. Ему вторят специалисты Saxo Bank. Они предсказывают, что в год Кролика Британия действительно проведёт референдум об отмене выхода из ЕС. Едва бизнес поймёт, что инфляция — это надолго, как цена унции золота вырастет до $3 тысяч.

Предсказания Saxo Bank включают в себя и образование новой резервной валюты – банкора. Решение о создании которой будет принято на конференции с участием стран ОПЕК+, Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана. Эта валюта будет храниться только в государственных банках стран и использоваться для международных расчётов.

Какого бизнеса лучше избегать

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Экономисты предупреждают, что в 2023 году россияне почувствуют милитаризацию экономики и последствия оттока рабочей силы из-за мобилизации и бегства из страны материально обеспеченных людей. Так, например, считает инвестиционный банкир Андрей Мовчан. Правда, многие комментаторы обращают внимание на ориентированность банкира на западные ценности. Денег в бюджете страны якобы станет меньше. В экономике под удар подпадут дорогие путешествия внутри страны и развлечения — посещения развлекательных центров упадут в два раза. Следовательно, начинать бизнес в этих сферах не стоит. Кроме того, рухнут продажи дорогих иностранных продуктов, гаджетов и предметов роскоши.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что с экономической точки зрения следующий год станет легче 2022-го. Правда, такое предсказание он делает с одной оговоркой: если не случится чего-то экстраординарного.

На какие моменты обратить внимание

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Любопытно, что астрологи солидарны с прогнозами экономистов. Например, астролог Марина Даган считает, что населению России — страны, находящейся под знаком Водолея, нужно ставить перед собой в год Кролика простые, выполнимые задачи. 2023 год — это год аккумуляции сил и средств. Нужно сосредоточиться на сохранении того, что есть, а не распылять силы в погоне за недостижимым. Бизнесменам нужно сосредоточить внимание на бизнесе, решать его насущные проблемы. Обычным гражданам стоит сконцентрироваться на сохранении дома, семье, детях. Тем, кто живёт в гражданском браке, лучше оформить отношения официально.

Астролог Тамара Глоба назвала несколько знаков зодиака, которых ждут потери. Астролог считает, что в год Кролика Львов ждут многочисленные "срывы планов", возможны аварийные ситуации на дорогах, ДТП. То есть лучше исключить дальние поездки и не строить наполеоновские планы.

Скорпионов в апреле ждёт увольнение, а в мае — проблемы с семьёй. В это же время у Овнов — финансовый крах, предотвратить который может только финансовая подушка. Делать инвестиции в год Кролика им не стоит. Близнецы в начале года могут попасть в ДТП. Потери и споры с бизнес-партнёрами ждут Раков.

Что говорят китайские астрологи

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Китайские астрологи считают, что в год Кролика ни в коем случае нельзя ругаться внутри семьи. Это может привести к катастрофическим последствиям и к неприятностям с детьми. Хуже всего придётся людям, рождённым в год этого зверька.

Им нельзя планировать серьёзные изменения в жизни. Если есть возможность, то лучше отложить на время свадьбу, переезд, увольнение и смену работы. Все 12 месяцев стоит провести в рутине и спокойствии. На работе не нужно обращать на себя внимание начальства, ведь даже если в ошибке будет виновен кто-то другой, начальник всё равно обвинит "кролика" во всех грехах и заставит его тихо плакать по ночам.

А вот рождение ребёнка в этот год китайцы приветствуют. Они верят, что дети, рождённые в год Кролика, будут иметь предпринимательскую хватку и удачу.

Авторы Майя Новик