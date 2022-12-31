Чего категорически нельзя делать 1 января — в День Ильи Муромца 1 января в России празднуют день защитника земли русской – святого Ильи Муромца. Этот человек жил на самом деле, и его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской Лавре. 30 декабря, 23:40 Обложка © никола-излучинск.рф

Чего нельзя делать в этот день

Большая часть поверий, связанных с 1 января, видимо, произошла от различных качеств полулегендарного святого. Например, в этот день на Руси рекомендовалось не слазить с печи, ведь Илья Муромец провёл первую половину своей жизни калекой, лёжа на печи. Поэтому работать в этот день было крайне нежелательно. Кроме того, запрещалось выметать за порог мусор. Славяне верили, что этим хозяйка может накликать на дом беду.

В день святого Ильи запрещалось брать в долг деньги, зато можно и даже нужно было отдавать взятые ранее долги — денежные или вещевые. Купцам и торговцам в день Ильи Муромца предписывалось первым покупателям делать основательную скидку.

"Ярмарка на Масленой неделе", художник Владислав Нагорнов, 1999. Фото © Livejournal / tanjand

Кроме прочего, в этот день запрещалось пить, ведь День святого Ильи совпадал с Днём мученика Вонифатия — покровителя трезвенников. Да, представьте себе, на Руси в этот день не пили, да и Новый год испокон веков справляли по осени — 1 сентября. Обычай праздновать его среди зимы ввёл император Пётр I.

О чём нужно позаботиться

В этот день крестьяне выходили в сад и старались постучать топором по каждому дереву. Верили: если постучишь, дерево "испугается" и принесёт большой урожай. Обозлённые по какой-то причине на своих соседей в этот день могли отомстить. Считалось, если в 1 января с соседского гумна перенесёшь сноп на своё, то у соседа летом хлеба убудет, а у тебя прибудет. У крестьян подобный способ мести приравнивали к прямому воровству. Если кого заставали за таким занятием, то обвиняли не только в воровстве, но и в колдовстве и нещадно пороли.

Под Воронежем крестьяне в этот день совершали обряд "моления о скоте". Утром готовили большой костёр. Ставили вокруг несколько снопов ржи, овса и пшеницы. Сгоняли к снопам всю скотину, которую имели. Потом зажигали костер и трижды с молитвою обходили вокруг. Процессия была довольно странной. Первым шёл мальчик с иконой. Вторым старик — он кропил всё вокруг святой водой. Далее шёл крестьянин в вывороченной наизнанку шубе, а за ним остальной народ. Замыкал шествие старик с топором в руках.

Трижды обойдя вокруг костра, процессия останавливалась, вперед выходил старик с топором. Он должен был бросить топор в костёр так, чтобы он пролетел через спины коров и лошадей. На этом "моление" заканчивалось. Остатки снопов крестьяне разбирали и хранили в холщовых мешочках весь год: верили, что колоски имеют силу исцелять любую "скотью болезнь".

Так как священника на подобный молебен не приглашали, то, скорее всего, обряд сохранился от старых верований. Что именно означало всё это действо — уже забыто. Святая вода и икона могли быть просто "дополнением" к обряду по принципу "хуже не будет". Кроме того, многие крестьяне в этот день жгли на дворах солому — "грели покойников". Верили, что этим они облегчают их посмертную участь, согревают им косточки.

Приметы дня и ночи

На Илью Муромца присматривались к погоде. Если вечером закат красный — значит, ранняя пшеница уродится, а поздняя нет, также будет хороший урожай гороха. Если пасмурно или идёт снег — к урожайному году. А вот если 1 января вдруг пойдёт вместо снега дождь, то сено и солому зальют дожди. Метель предвещала хороший урожай лесных орехов.

Илья Муромец — защитник земли, защитник веры

Но кто же этот сказочный богатырь, о котором на Руси сложено столько былин и которого знает каждый школьник? В Русской православной церкви с его именем связывают святого Илью Муромца, прозванного Печерским, мощи которого стоят в пещерах Киево-Печерской лавры. Его известные биографические данные точно совпадают с былинами: в юности этот святой много болел и долго молился об исцелении. Господь наконец послал ему выздоровление. Встав на ноги, Илья вступил в дружину киевского князя и совершил множество подвигов, а в зрелом возрасте снял с себя кольчугу и принял монашеский постриг. Впрочем, это не дало ему спокойной христианской кончины: святой погиб в бою.

В 1988 году комиссия Министерства здравоохранения Украинской ССР исследовала останки святого. Разумеется, в те годы учёные надеялись выяснить, почему тело Ильи Печерского остаётся нетленным. Однако никаких следов мумификации советские медики не нашли. Зато обнаружили, что святой жил во второй половине XII века и действительно имел травму позвоночника, которая, скорее всего, и не позволила ему ходить в детстве и в юности. При этом богатырь был на голову выше жителей Руси того времени: его рост составлял примерно 180 сантиметров, в то время как вплоть до XIX века средний рост крестьян в России оставался 163–164 сантиметра. Это был сильный широкоплечий человек с хорошо развитой мускулатурой. Возможно, именно травма позвоночника и не дала ему дальше служить князю. Умер святой в возрасте 44–45 лет от удара копьём в подреберье: остриё вражеского копья пронзило сердце монаха-воина. А вот при каких обстоятельствах это случилось, неизвестно.

Зато известно, что на Руси святой пользовался огромным почитанием. Примерно в 1188 году его тело было захоронено в дальних пещерах Лавры. Австрийский дипломат Эрих Лясота, посетивший Киев в 1594 году, писал, что тогда мощи святого Ильи находились в центральном храме Киева — Святой Софии. Историки предполагают, что такой чести простой воин-дружинник мог удостоиться, потому что боролся не только с врагами отчизны, но и с врагами веры православной.

Жизнь святого действительно пришлась на сложное для Руси время: набеги половцев, междоусобные войны, восстания волхвов, эпидемии и природные бедствия — всё это вдруг обрушилось на молодую Русь, словно проверяя её в крепости веры. Новгородская летопись 1158 года рассказывала следующее: "В то же лето стоя все лето ведро и погори все жито, и на осень уби всю ярь мороз, и купляху кадку малу за семь кун. В то же лето по грехам нашим голод и мор был в людях яко от непогребенных нельзя дойти до торгу через смрад".

В такое время на Руси должен был появиться настоящий герой, чтобы не только защитить страну от набегов кочевников, но и воодушевить их, укрепить в вере. А защищать было от чего: сторонники древних верований укреплялись на окраинах княжеств и пытались их развалить, сговаривались с кочевниками. Князь черниговский Святослав Ольгович жаловался брату Изяславу: "Семь моих городов стоят пусты: Моровейск, Любеск, Оргощ, Всеволож и другие. В них сидят псари погани да половцы". Под псарями князь, скорее всего, подразумевал крестьян, решивших вернуться к поклонению древним идолам.

Согласно былинам, Илья Муромец служил князю Владимиру не в Киеве, а на заставе, в небольшой крепости, и со своими дружинниками не пропускал к городу ни пеших, ни конных. Служил на совесть: экспертиза советского Минздрава показала, что у воина было множество полученных в боях переломов ключиц и рёбер.

Апогеем разброда стал момент, когда в 1169 году в Киеве вспыхнуло восстание и горожане открыли ворота врагам. Город был разграблен, вандализму подверглись даже собор Святой Софии и Десятинная церковь. Лавра была подожжена, но её сумели потушить. На трон сел князь переяславльский Глеб Юрьевич, которого прозвали "идолищем поганым". Видимо, именно с именем святого Ильи было связано освобождение Киева от "идолища" и укрепление власти князя Мстислава Изяславича. Известно, что после этих событий последовала страшная реакция: многие из восставших были схвачены и повергнуты пыткам. Скорее всего, эти трагические события подтолкнули святого к ссоре с князем и уходу от мира, но популярность его среди верующих была такова, что после смерти воина-монаха его нетленные мощи стали пользоваться особым почитанием.

Кто ещё претендует на русского богатыря Илью

Вы не поверите, но в XXI веке предостаточно людей, которые хотели бы присвоить былинного русского богатыря или хотя бы отделить его от русского народа. На Украине теперь учат школьников, что Илья Муромец и другие богатыри — украинцы. Сам Илья родился не под Муромом в сере Карачарово, а под Черниговом в селе Моровск. И теперь его почему-то следует называть не Муромцем, а Чобитько. Алёша Попович теперь не боярин из Ростова, а "лыцарь" с Полтавщины, а Добрыня оказался киевлянином, родственником князя Владимира. Согласно украинским историкам, "подлые московиты" просто украли богатырей у гордых украинцев.

"Богатыри", художник Виктор Васнецов. Фото © Wikipedia

Другие "таланты" считают, что Илья Муромец то ли мокша, то ли чудь, то ли меря, провокационно намекая на "неоднородность русских". А наши ближайшие соседи из Казахстана не прочь приписать героя к тюркам на том основании, что-де родился он в селе Карачарово. Они считают, что, раз в Казахстане есть населённый пункт Каражар, что в переводе означает "чёрный яр", "чёрный обрыв", то и село Карачарово тюркское, ведь там на берегах реки тоже есть чёрные обрывы. Впрочем, эти же "лингвисты" и город Красноярск считают казахским городом Кызылжаром (в переводе — "красный яр"), а название города Белозерска считают калькой с тюркского "аксай" ("озеро").

Правда, приписывать богатыря к казахам они не торопятся, считают его "всего лишь" булгарином. Правда, почему-то не задаются вопросом, с чего бы в таком случае исповедовавший ислам богатырь стал защищать землю русскую, веру православную, да ещё и принял в зрелом возрасте монашеский постриг.

Авторы Майя Новик