5 советских внезапных проявлений гостеприимства, которые сводят с ума иностранцев Оглавление Затащить в гости и всем показать Накормить во что бы то ни стало Напоить до положения риз Культурная программа Продукты "с собой" В советских семьях из гостей редко кто уходил голодным, иностранцев воспринимали как чудо, поили и культурно образовывали даже вопреки их желаниям. 131166 131166 Стажировка американцев в МГУ, Тульская область. Обложка © ТАСС / Сергей Величкин

Затащить в гости и всем показать

Встретить в СССР иностранца было сродни чуду. Советский человек больше рассчитывал на встречу с инопланетянами, чем с соседями по планете. Это были настоящее событие и возможность узнать что-то о другом мире. Поэтому иностранца не только старались всеми правдами и неправдами затащить к себе в гости, но и в гости к родне и перезнакомить его со всеми бабушками, друзьями и девушками.

Иначе было нельзя, особенно в провинции, иначе родня и друзья могли обидеться: "Как же так! Ты с иностранцем обедал, а мы — нет! Как тебе не стыдно!" Подобная "дружба" нередко ошарашивала замкнутых европейцев и смущала даже общительных американцев. Приехал в командировку в коммунистическую страну, а тут тебя знакомят с целой кучей народа. Не иначе, завербовать хотят! К слову сказать, в глубинке такое гостеприимство сохранялось вплоть до середины нулевых: иностранный турист где-нибудь в сибирской тайге был редким гостем и его следовало показать всем.

Накормить во что бы то ни стало

Визит делегации Конгресса Колумбии в СССР. Фото © ТАСС / Михаил Минеев

Гостевая программа, конечно же, включала обильный обед или ужин, когда на стол выставлялось всё, что есть в доме, вплоть до заначек на праздник. А в холодильниках советских граждан еда всё же была — и холодец, и винегрет, и запасённые летом солёные грибочки, а хозяйки старались ещё и навертеть пельменей, настряпать пирогов. У каждой советской хозяйки на случай прихода незваных гостей был свой рецепт быстрого пирога. Это могла быть шарлотка или какой-нибудь пирог с добавлением какао или варенья.

Даже одинокие мужчины старались накормить гостя. В самом крайнем случае на стол ставили чай и сладости. Бог его знает, откуда у нашего народа появилась такая забота о том, чтобы накормить и ближнего, и дальнего. Скорее всего, от голодных военных лет. К тому же иностранец на Руси всегда воспринимался как человек убогий, немой, "немец", которого оставить голодным — грех, всё равно что ребёнка неразумного не накормить.

Поэтому советские женщины, а позже их российские дочери пытались подкормить бедняг везде, где встречали. Например, проехавшая в 2020 году от Петербурга до Иркутска в обычном купе немка Лара Мюллер была ошарашена гостеприимством попутчиц: "Они накормили меня, несмотря на то что я ничего из этого не хотела!" — делилась она позже впечатлениями о россиянах с журналистами.

А помните "Бурановских бабушек"? Вся Европа была в шоке, когда они в Баку на встрече с европейскими журналистами накормили всех присутствующих национальным удмуртским блюдом перепечами — пирожками с капустой, грибами и мясом. Причем ржаную муку второго сорта, из которой делают перепечи, привезли с собой! Да, наши женщины такие. Догонят и снова накормят. Особенно в деревнях. А вы как хотели? У нас холодно, не будете есть — заболеете и умрёте.

Напоить до положения риз

Скажем честно: немцы, французы, британцы или обитатели Восточной Европы сами не дураки выпить. Если иностранец попадал в советскую среду, то мужчины старались показать свою удаль в вопросах пития и в обязательном порядке накачивали гостя до бессознательного положения. А потом разводили руками: "Слабоват!" Из-за этого, а ещё из-за пропаганды у многих иностранцев сложилось впечатление, что все русские пьют водку в огромных количествах. Это породило множество анекдотов. "У нас в Сибири вчера потеплело до минус сорока, я решил вспахать огород на медведе и потерял талоны на водку. Как дожить до выдачи следующих талонов?"

Доходило до того, что в начале двухтысячных иностранцы, знакомясь с русскими в провинции, сразу же интересовались, как много те пьют водки, и очень удивлялись, обнаруживая, что русские предпочитают лёгкое пиво, сухое вино, а то и вовсе трезвенники.

Культурная программа

Если у гостя есть какие-то свои планы, советский или российский друг всё равно покажет ему все достопримечательности города: музей с прялками и старинными часами, помещичью усадьбу, озеро с раками и самые красивые церкви округи. "Да мне не нужны твои храмы! — будет сердиться гость. — I need an exchanger! Dollars! Change!"

Иностранная делегация на Соборной площади Кремля. Фото © ТАСС

Но гостеприимный хозяин в телогреечке всё равно покажет ему все достопримечательности, а заодно и объяснит, что такое плинфа, контрфорсы и притворы с нефами. И неважно, что иностранец едва понимает по-русски: "Душой-то он должен понять, что Бог это!" А ещё лучше — прокатить его на уазике или протрясти на мотоцикле "Урал" километров так девятьсот, чтобы увидел бурятские дацаны или Байкал. Пусть узнает, как мы тут живём и чем дышим!

Продукты "с собой"

Вот от этого иностранцы в полном шоке. И ладно, если им в карманы пытаются напихать шоколаду или пива! Они не будут против. Но ведь в большинстве своём хозяюшки пытаются всучить им завёрнутые в газетку пирожки, трёхлитровые банки с огурцами или тару поменьше с другими засолками.

В 2015 году известному в Европе немецкому мототуристу Мике Куну где-то в Сибири гостеприимные хозяева, у которых он ночевал, всучили в дорогу стеклянные банки, в которых были законсервированные томаты с рисом. Турист был несколько ошеломлён таким радушием: банки могли разбиться и тогда томаты испортили бы ему всю одежду и туристическое снаряжение, которое он вёз с собой. Находчивый байкер передарил банки с соленьями на следующей ночёвке. Везти с собой в Китай он их не решился. Почему, интересно?

Кто-то будет крутить пальцем у виска — эти русские просто сумасшедшие! Мы такие, какие есть! И уж лучше наше гостеприимство, чем полное равнодушие или ненависть наших "партнёров". По крайней мере, от нас голодным действительно никто не уходил.

Авторы Майя Новик