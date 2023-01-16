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16 января, 19:09

"Металлург" победил "Салават Юлаев" и прервал серию из трёх поражений подряд в КХЛ

"Металлург" из Магнитогорска обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе "Уфа-арена" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Шайбы на счету Николая Голдобина, отличившегося на 48-й и 52-й минутах, а также Филиппа Майе (50). У хозяев отметились Иван Дроздов (21) и Николай Кулемин (54).

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"Металлург" прервал трёхматчевую серию поражений и с 65 очками в 51 матче занимает третье место в Восточной конференции. "Салават Юлаев" идёт пятым, имея в активе 63 очка по итогам 51 игры.

Ранее Лайф рассказывал, что "Сочи" установил новый антирекорд КХЛ, проиграв 20 матчей подряд. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Витязем".

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Официальный сайт ХК "Металлург"

Артур Лапсаков

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