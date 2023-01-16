Французы напомнили генсеку НАТО о важном качестве россиян после его слов об Украине

Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки вооружения Украине издевательством, которого Россия не потерпит. Некоторые из них также отметили, что переданная Незалежной тяжёлая военная техника вряд ли повлияет на ход боевых действий.

"Я ещё раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях один читатель.

"Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне", — отметил другой юзер.

Ещё один пользователь выразил сомнения, что танки, в том числе британские, изменят ситуацию на поле боя. По его словам, нынешние боевые действия представляют собой артиллерийскую дуэль с использованием ракет и дронов.

"У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — подчеркнул комментатор.