Французы напомнили генсеку НАТО о важном качестве россиян после его слов об Украине
Читатели Le Figaro напомнили Столтенбергу, что Россия никогда не позволит себя унижать
Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки вооружения Украине издевательством, которого Россия не потерпит. Некоторые из них также отметили, что переданная Незалежной тяжёлая военная техника вряд ли повлияет на ход боевых действий.
"Я ещё раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях один читатель.
"Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне", — отметил другой юзер.
Ещё один пользователь выразил сомнения, что танки, в том числе британские, изменят ситуацию на поле боя. По его словам, нынешние боевые действия представляют собой артиллерийскую дуэль с использованием ракет и дронов.
"У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — подчеркнул комментатор.
Инфоповод вызвали слова генсека альянса Йенса Столтенберга об увеличении поставок тяжёлого вооружения Киеву от стран Запада в ближайшее время. Речь идёт в том числе о немецких танках Leopard 2. Глава военного блока считает, что по итогам предстоящей встречи в Рамштайне союзники смогут объявить о новой военной помощи Украине.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений Запада и РФ не произойдёт даже после окончания конфликта на Украине. При этом он отметил, что Западу "не следует недооценивать Россию", так как у неё в распоряжении ещё находятся огромные ресурсы. А экс-советник американского Госдепа Дэвид Филлипс сообщил, что военный блок НАТО в прошлом совершил много ошибок в отношениях с Москвой, запустив тем самым механизм, который привёл к украинскому кризису.
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