В Китае впервые за 60 лет зафиксировали сокращение численности населения
Госстат сообщил, что население Китая в 2022 году сократилось на 850 тысяч человек
Численность населения Китая в 2022 году сократилась на 850 тысяч человек — до 1,411 миллиарда жителей. Об этом свидетельствует доклад Государственного статистического управления КНР.
"К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тысяч по сравнению с концом 2021 года", — отмечается в докладе.
Уменьшение численности населения произошло впервые со времён массового голода в стране с 1959 по 1961 год.
Ранее Лайф писал, что, согласно данным ООН, население Земли перешагнуло отметку в восемь миллиардов человек. При этом больший вклад в прирост внесли Азия и Африка, а показатели Европы названы отрицательными.
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