В Китае впервые за 60 лет зафиксировали сокращение численности населения

Численность населения Китая в 2022 году сократилась на 850 тысяч человек — до 1,411 миллиарда жителей. Об этом свидетельствует доклад Государственного статистического управления КНР.

"К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тысяч по сравнению с концом 2021 года", — отмечается в докладе.

Уменьшение численности населения произошло впервые со времён массового голода в стране с 1959 по 1961 год.