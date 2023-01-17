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17 января, 03:20

"Известия": Американский бренд Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил отказаться от поставок товаров в Россию. На месте официальных магазинов компании будут представлены другие марки, сообщает газета "Известия", ссылаясь на источники.

Теперь в торговых пространствах, которые занимал Michael Kors, будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в нашу страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Официальный интернет-магазин американской марки в России уже приостановил работу.

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Ещё в прошлом году товар Michael Kors перестали поставлять в обувную сеть "Рандеву". Как рассказали продавцы, в магазинах убрали вывеску над полками бренда и распродают то, что осталось. Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ "Мега Тёплый Стан".

Ранее Лайф писал, что немецкая компания Henkel подтвердила информацию о том, что её российское подразделение с 1 января 2023 года будет работать под другим названием и действовать как самостоятельная единица.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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