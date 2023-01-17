В МИД РФ раскрыли Лайфу, сколько виз выдали китайцам после снятия ограничений в КНР

Министерство иностранных дел России приветствовало решение Пекина о поэтапном снятии ограничений, введённых из-за коронавируса, а также о постепенном возобновлении зарубежных поездок граждан Китая. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"В настоящее время с российской стороны каких-либо препятствий для приёма китайских туристов не имеется, они могут приезжать в нашу страну на основании виз требуемой категории", — уточнили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что с 8 по 15 января было выдано 1190 виз жителям Китая, в том числе 42 туристических. Когда Пекин планирует вновь начать принимать иностранных туристов, в Москве пока не знают. При этом российская сторона будет готова после соответствующих сигналов китайских коллег приступить к работе по поступательному восстановлению взаимного турпотока.