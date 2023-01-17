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17 января, 04:24

Спасатели извлекли три тела из-под обломков обрушившегося при обстреле ТЦ в Донецке

В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ВСУ ТЦ извлекли тела двух женщин

<p>Разрушенный в результате обстрела ВСУ ТЦ в Донецке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_dnr/9108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_dnr</a></p>

Разрушенный в результате обстрела ВСУ ТЦ в Донецке. Обложка © t.me / mchs_dnr

Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ здания торгового центра в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения, в 02:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Таким образом, число погибших увеличилось до трёх. Ранее из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Аварийно-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора завалов, указали в МЧС.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ ТЦ в Донецке. Фото © t.me / mchs_dnr

Разрушенный в результате обстрела ВСУ ТЦ в Донецке. Фото © t.me / mchs_dnr

Под огнём ВСУ находятся четыре района Донецка

Под огнём ВСУ находятся четыре района Донецка

Как писал Лайф, утром 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.

Иван Косицын

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