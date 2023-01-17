Спасатели извлекли три тела из-под обломков обрушившегося при обстреле ТЦ в Донецке

Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ здания торгового центра в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения, в 02:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Таким образом, число погибших увеличилось до трёх. Ранее из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Аварийно-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора завалов, указали в МЧС.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ ТЦ в Донецке. Фото © t.me / mchs_dnr