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17 января, 13:41

Пожинают плоды прошлых поколений: Аналитик объяснил снижение численности населения Китая

Аналитик Санакоев: В сокращении населения Китая виновна политика "одной семьи"

Снижение численности населения Китая на 850 тысяч человек связано с ранее проводимой властями политикой "одна семья — один ребёнок", уверен президент АНО "Российско-Китайского аналитического центра" Сергей Санакоев. По его словам, из-за этого в семьях прошлых поколений не было много детей.

Политика "одна семья — один ребёнок" действовала в Китае с 1979 по 2015 годы. Она запрещала семьям иметь более одного ребёнка. Причина введения — высокая рождаемость, которая на фоне общей бедности перегружала земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

"Это сегодня население Китая выведено за черту бедности. На тот момент, сразу после "культурной революции", достаточно сложная ситуация была. Даже был голод. Тогда речь шла о том, что резкое увеличение населения не выдержит экономического роста", — добавил Санакоев в беседе с телеканалом "360".

На данный момент китайские власти всеми силами стараются повысить показатели рождаемости. К примеру, в 2021 году семьям разрешили иметь по три ребёнка, а Народный банк КНР призвал китайцев заводить детей, дабы страна не отстала от США на фоне старения населения.

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Напомним, Госстат Китая сообщил о первом за последние 60 лет снижении численности населения страны. Так, к концу 2022 года в государстве проживало 1 411 750 000 человек, что меньше прошлогодних показателей на 850 тысяч.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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