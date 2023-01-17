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17 января, 13:28

Увольнение Арестовича из офиса Зеленского ни на что не повлияет, считает политолог

Политолог Брутер: С уходом Арестовича из офиса президента Украины ничего не поменяется

С уходом Алексея Арестовича из офиса украинского президента мало что изменится. Такое мнение в беседе с РИА "ФедералПресс" высказал политолог Владимир Брутер. По его словам, скорее всего, Арестович станет реже появляться на публике, а его заявления будут лучше проверяться.

"Ничего не изменится с отставкой Арестовича. Представитель офиса будет реже общаться с публикой, а всё сказанное в публичном пространстве будет предварительно проверяться", — сказал Брутер.

Не поменяется ничего и с точки зрения пропаганды, уверен Брутер. Политолог также отметил, что теперь уже бывшему советнику офиса Зеленского и ранее разрешали говорить больше дозволенного, однако в ситуации с упавшей на дом в Днепропетровске украинской ракетой ему так не повезло.

"Его за это и заклевали. И после этого высказался мэр Днепра: "Какая разница, кто сбил, всё равно виноваты русские", — напомнил политолог.

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Напомним, сегодня Алексей Арестович написал заявление об отставке. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. В итоге офис Зеленского отставку Арестовича принял.

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Telegram/Arestovich/Official

Максим Плетнёв

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