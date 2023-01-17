Секунды на спасение: 5 признаков холодового шока у нырнувшего в крещенскую купель

Купание в проруби может грозить серьёзными осложнениями даже закалённым людям. Например, холодовой шок может вызвать головокружение, остановку дыхания и другие неприятные симптомы, предупредил врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев.

"Уже через несколько секунд после погружения могут возникнуть такие симптомы, как тахикардия, повышение давления, остановка дыхания и потеря контроля над собственными движениями. Всё это может привести к инфаркту и инсульту, а также к развитию несовместимых с жизнью аритмий", — приводит его слова "Газета.ru".

Кроме того, шок при контакте с холодной водой может вызвать сужение кровеносных сосудов в коже, что в результате грозит уменьшением притока крови к конечностям и переохлаждением. Как пояснил эксперт, холодовой шок — это состояние, когда организм теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать. В итоге это приводит к снижению температуры теплового ядра тела, после чего наступает нарушение функций внутренних органов.

Поэтому перед купанием в проруби следует провести определённую подготовку. Необходимо заранее потренироваться и постепенно привыкать к холодной воде. При этом крайне важно, чтобы при нырянии рядом находился кто-то, кто сможет оказать помощь, нельзя купаться в одиночку.