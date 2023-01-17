В Тбилиси началась двухдневная панихида по Вахтангу Кикабидзе

В церкви Кашвети в центре Тбилиси началась гражданская панихида по народному артисту Грузинской ССР Вахтангу Кикабидзе, который скончался 15 января. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что прощание продлится два дня — 17 и 18 января. Сейчас поклонники приходят к храму с цветами, чтобы проститься с известным актёром. На панихиде присутствуют члены семьи, коллеги, известные деятели искусства и политики.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году.