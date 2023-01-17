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17 января, 13:12

В Тбилиси началась двухдневная панихида по Вахтангу Кикабидзе

В церкви Кашвети в центре Тбилиси началась гражданская панихида по народному артисту Грузинской ССР Вахтангу Кикабидзе, который скончался 15 января. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что прощание продлится два дня — 17 и 18 января. Сейчас поклонники приходят к храму с цветами, чтобы проститься с известным актёром. На панихиде присутствуют члены семьи, коллеги, известные деятели искусства и политики.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году.

На прощание с Вахтангом Кикабидзе отвели два дня

На прощание с Вахтангом Кикабидзе отвели два дня

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет 15 января. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Его похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси.

Обложка ©

ТАСС / Анатолий Морковкин

Оксана Попова

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