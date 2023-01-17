Москалькова ответила на слухи о "грядущем обмене 1000 пленных бойцов" с Киевом

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что во время недавней встречи в Турции не обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом взаимное освобождение военнопленных, а распространившаяся в СМИ информация о якобы грядущем "крупном обмене 1000 бойцов" является ложной.

"Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской — 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", — написала она в телеграм-канале.