Москалькова ответила на слухи о "грядущем обмене 1000 пленных бойцов" с Киевом
Москалькова опровергла данные о беседе с омбудсменом Украины на тему обмена пленными
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что во время недавней встречи в Турции не обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом взаимное освобождение военнопленных, а распространившаяся в СМИ информация о якобы грядущем "крупном обмене 1000 бойцов" является ложной.
"Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской — 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", — написала она в телеграм-канале.
По её словам, этот вопрос находится в компетенции Минобороны РФ, а якобы предстоящий обмен 800 солдат на 200 вообще не мог бы считаться справедливым. Тема репатриации раненых военнослужащих имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, которые содержатся в Женевской конвенции 1949 года, напомнила Москалькова.
Ранее омбудсмен встретилась в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины. В частности, Москалькова обратилась к Лубинцу с просьбой помочь украинцам, желающим приехать к родственникам в Россию. При этом вопрос открытия гумкоридора не затрагивался.
ТАСС / Сергей Савостьянов