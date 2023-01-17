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17 января, 13:02

Арестович уволен с поста советника офиса президента Украины

Офис президента принял отставку Арестовича с должности советника

Алексей Арестович уволен с поста внештатного советника офиса президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Офис президента удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении", — пишет издание "Суспiльне" со ссылкой на Никифорова.

Арестовичу прочат путь лидера "оппозиции Его Величества"

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Напомним, сегодня Алексей Арестович написал заявление об отставке из-за скандала после его признания: ранее политик заявил, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.

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president.gov.ua

Александра Вишнякова
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