Арестович уволен с поста советника офиса президента Украины
Офис президента принял отставку Арестовича с должности советника
Алексей Арестович уволен с поста внештатного советника офиса президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Офис президента удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении", — пишет издание "Суспiльне" со ссылкой на Никифорова.
Напомним, сегодня Алексей Арестович написал заявление об отставке из-за скандала после его признания: ранее политик заявил, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.
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