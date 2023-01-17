В России подскочил спрос на эту работу с зарплатой в 100 тысяч, дипломы не нужны

За последние шесть месяцев спрос на курьеров в стране вырос до 65%, а в отдельных российских регионах он превышает 70 и даже 80%. Такие данные приводит издание "Вести Подмосковья".

В Омской области доставщики стали востребованнее на рекордные 86%, в Красноярском крае — на 79%, в Новосибирской и Тюменской областях — на 77%, в Томской области — на 75%, в Кемеровской области — на 74%, в Самарской области — на 68%. И это учитывая тот факт, что весной 2022 года наблюдалась остановка найма новых сотрудников. В июле зарплата курьеров составляла в среднем 45 тысяч рублей, а уже в октябре она выросла на 30%.

Такой повышенный спрос может быть связан с предпраздничным ажиотажем и распродажами, предположили эксперты. Кроме того, на ситуацию могли повлиять простудные заболевания и метеорологические условия на Урале и в Сибири.

Всплеск откликов на вакансию курьера особенно был заметен в первую неделю января. Он подскочил на 63%. Большую часть (60%) всех позиций составляют вакансии автокурьеров. Они при рабочей смене в 12–14 часов могут заработать до 100 тысяч рублей в месяц.