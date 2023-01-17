Эксперт оценил шансы на выживание ветерана в "каске-шапке" при ЧП на стройке

Эксперт по безопасности Михаил Макеев в беседе с Лайфом рассказал, какие шансы на выживание в случае ЧП на стройплощадке у представителя ветеранской организации, который надел каску на меховую шапку и стал звездой Интернета.

"Типичный формализм и отчасти халатное отношение к теме безопасности в нашей стране, да и в мире в целом. На самом деле такое наблюдается сплошь и рядом, это просто один из частных примеров", — заявил Макеев.

По его мнению, посетитель стройки надел каску не из-за правил техники безопасности и опасений за свою жизнь, а из-за формальности, потому что без защитного головного убора его просто не пропустили бы.

Кроме того, есть большой вопрос к сотрудникам, осуществляющим входной контроль на строительную площадку, потому что она является объектом повышенной опасности, где необходимо беспрекословно соблюдать все правила. В этом же случае вроде как и требования соблюдаются, однако "адекватности не присутствует", отметил эксперт. По его словам, такой подход, может быть, и поможет сохранить здоровье при падении чего-либо на голову, однако эффективность будет значительно ниже.

"Конечно, есть (шансы выжить при падении чего-либо на голову. — Прим. ред.), но это неправильно. Но вот это средство индивидуальной защиты будет неэффективно ввиду того, что оно неправильно используется", — заключил собеседник Лайфа.