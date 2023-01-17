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17 января, 12:34

В Кремле раскрыли, какое предприятие ОПК посетит Путин в Петербурге

Путин завтра посетит Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге

Завтра, 18 января, в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область и Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин посетит Обуховский завод, а также пообщается с его сотрудниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия", — сказано в сообщении.

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О том, что президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетит одно из петербургских предприятий ОПК и поговорит с его сотрудниками, стало известно сегодня. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва блокады Ленинграда, состоятся в первой половине дня. В рамках них президент планирует пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

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LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова

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