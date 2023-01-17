В Кремле раскрыли, какое предприятие ОПК посетит Путин в Петербурге

Завтра, 18 января, в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область и Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин посетит Обуховский завод, а также пообщается с его сотрудниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

О том, что президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетит одно из петербургских предприятий ОПК и поговорит с его сотрудниками, стало известно сегодня. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва блокады Ленинграда, состоятся в первой половине дня. В рамках них президент планирует пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.