Армия Украины потеряла польский "Краб", американский Paladin и РСЗО "Град"
ВС России уничтожили гаубицы "Краб", М109 "Паладин" и РСЗО "Град" в Харьковской области
Вооружённые силы РФ уничтожили в Харьковской области польскую гаубицу Krab ("Краб"), американскую САУ М109 Paladin ("Паладин") и РСЗО "Град". О потерях украинской стороны сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены <…> гаубица "Краб" польского производства в районе населённого пункта Песчаное в Харьковской области, самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населённого пункта Лозовая в Харьковской области", — сказал он.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожены: гаубица Д-20 в районе Тернов, две гаубицы "Гиацинт-Б" под Марьинкой и Орловкой, две самоходные гаубицы "Акация" в районах Невского и Преображенки. Также в списке ликвидированной техники — пять гаубиц Д-30 из районов Змиевка, Новокаиры, Софиевка в Донецкой Народной Республике и Орехова.
А ранее Лайф писал о потерях живой силы ВСУ. Так, за сутки на Краснолиманском направлении удалось уничтожить более 70 украинских военных. Они попали под российский огонь в районах населённых пунктов Григоровка, Серебрянка в ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР.
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