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Опубликовано 17 января 2023, 12:12

ВСУ потеряли более 70 бойцов на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Краснолиманском направлении удалось уничтожить более 70 украинских военных.

"В результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка Национальной гвардии <...> уничтожено свыше 70 военнослужащих", — заявил Конашенков.

Подразделения украинской армии попали под российский огонь в районах населённых пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.

ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ
ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ

Ранее Лайф писал об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, бойцов удалось ликвидировать в районах населённых пунктов Левадное и Владимировка.

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Getty Images / Metin Aktas

Николь Вербер
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