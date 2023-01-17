ВСУ потеряли более 70 бойцов на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Краснолиманском направлении удалось уничтожить более 70 украинских военных.

"В результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка Национальной гвардии <...> уничтожено свыше 70 военнослужащих", — заявил Конашенков.

Подразделения украинской армии попали под российский огонь в районах населённых пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.