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17 января, 12:07

Путин: ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%, хотя эксперты предрекали 20%

Валовой внутренний продукт России в 2022 году, по предварительным данным, снизился только на 2,5%, хотя некоторые эксперты предрекали падение в 20%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт России за январь – ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, помните, да, некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, падение в 10 и 15%, и даже в 20%", сказал глава государства, добавив, что в целом по году ожидается снижение ВВП на 2,5%.

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Ранее позитивный прогноз по ВВП сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что экономика России продолжает успешно адаптироваться к существующим вызовам и демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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