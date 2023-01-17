Путин: ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%, хотя эксперты предрекали 20%

Валовой внутренний продукт России в 2022 году, по предварительным данным, снизился только на 2,5%, хотя некоторые эксперты предрекали падение в 20%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт России за январь – ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, помните, да, некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, падение в 10 и 15%, и даже в 20%", — сказал глава государства, добавив, что в целом по году ожидается снижение ВВП на 2,5%.