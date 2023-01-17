Путин: В 2023 году необходимо добиться ощутимого увеличения реальных зарплат россиян

Реальные зарплаты россиян в 2023 году должны быть значительно увеличены. Такую задачу перед Правительством РФ во время совещания по вопросам экономики поставил Владимир Путин.

"В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей", — сказал Путин.