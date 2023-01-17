Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР
Минобороны: В ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ
Российские военные обнаружили и ликвидировали две группы украинских диверсантов. Как сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, бойцов ВСУ нашли на территории Донецкой Народной Республики.
"Севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка в Донецкой Народной Республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что бойцы Восточного военного округа Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили около 30 военных 65-й мотопехотной бригады украинской армии в Запорожской области и 108-й бригады теробороны в Донецкой Народной Республике.
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