Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР

Российские военные обнаружили и ликвидировали две группы украинских диверсантов. Как сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, бойцов ВСУ нашли на территории Донецкой Народной Республики.

"Севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка в Донецкой Народной Республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сообщил он.