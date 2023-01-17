Путин: Инфляция в РФ может опуститься ниже 4% во втором квартале 2023 года

Инфляция в России в первом квартале 2023 года может опуститься до 5%, во втором — ниже 4%. Такое заявление в ходе совещания по экономике сделал президент России Владимир Путин.

"Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня 4%. По первому кварталу мы ожидаем снижения где-то до 5%", — сказал он.

Президент подчеркнул, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9%, что "меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство".