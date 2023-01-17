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17 января, 11:55

Путин: Инфляция в РФ может опуститься ниже 4% во втором квартале 2023 года

Инфляция в России в первом квартале 2023 года может опуститься до 5%, во втором — ниже 4%. Такое заявление в ходе совещания по экономике сделал президент России Владимир Путин.

"Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня 4%. По первому кварталу мы ожидаем снижения где-то до 5%", сказал он.

Президент подчеркнул, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9%, что "меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство".

Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Также Владимир Путин высказался о динамике российской экономики по итогам прошлого года. По его словам, она оказалась лучше многих прогнозов.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов

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